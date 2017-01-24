Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
В КС предупредили, что платить за ЮКОС придется всем россиянам
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
22«Облик перемен»
22Вечное сияние Джима Керри
18:59 (мск), источник: N + 1

В Нидерландах появится первое в Европе судебно-медицинское кладбище

Академический медицинский центр (AMC) в Амстердаме сообщил, что получил разрешение на организацию первого в Европе тафономического кладбища, предназначенного для изучения разложения трупов в природных условиях, пишет Science.

Источник: FBI

Тафономия (от гречесчкого τάφος — «могила, погребение» и νόμος — «закон») — палеонтологический термин, означающий изучение разложения мертвых организмов и формирование окаменелостей.

На тафономических кладбищах специалисты в области судебной медицины изучают процессы разложения человеческих трупов, получая информацию, необходимую для проведения экспертиз.

Шесть подобных объектов существуют в США. В 2016 году тафономическим кладбищем обзавелся также Сиднейский технологический институт.

Как рассказал сотрудник AMC Рулоф-Ян Остра (Roelof-Jan Oostra), кладбище площадью 500 квадратных метров откроется позже в 2017 году.

Тела, завещанные науке, будут хоронить на глубине до метра вместе с приборами для химического анализа.

Право пользоваться объектом получат AMC, Нидерландский судебно-медицинский институт, а также университеты и полиция страны.

Читайте также
Археологи: древние египтяне хоронили детей в горшках не от бедности

Директор старейшего центра судебно-медицинской антропологии в США при Университете Теннесси Доуни Стэдмен (Dawnie Steadman) отметила важность создания очередного тафономического кладбища. По ее словам, расширение их географии позволит изучать процессы разложения трупов в различных экологических и климатических условиях.

В отличие от американских кладбищ, в Амстердаме не будут оставлять часть трупов на поверхности.

Остра пояснил, что в Нидерландах не много мест, где можно просто бросить жертву, поэтому убийцы обычно закапывают трупы. Кроме того, тела на поверхности могут стать объектом любительской съемки с дронов, а их запах неприемлем в густонаселенном городе.

В 2016 году Нидерланды открыли в Лейдене банк фекалий, также ставший первым в Европе. Он предназначен для сбора, хранения и выдачи образцов биологического материала. Донорские экскременты будут использоваться для трансплантации пациентам, а также для научных исследований.

Олег Лищук

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свет заставили толкать частицу вперед и назад одновременно
Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
NYT: Трамп попросил Джеймса Коми остаться на посту директора ФБР
Джаафари рассказал об итогах встречи по Сирии в Астане
Суд запретил правительству Британии запускать «брексит» самому
Bloomberg обнаружил в России нового долларового миллиардера
Вячеслав Володин не нашел антисемитизма в словах Петра Толстого
Спорт
«У меня пушка, я беру сковороду»: как наш спорт режут по частям Паническое бегство с чемпионата России, семь неизвестных биатлонистов и единая цепочка мочи - что происходит с русским допингом в январе
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь