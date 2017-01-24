В Нидерландах появится первое в Европе судебно-медицинское кладбище

Шесть подобных объектов существуют в США. В 2016 году тафономическим кладбищем обзавелся также Сиднейский технологический институт.

Тела, завещанные науке, будут хоронить на глубине до метра вместе с приборами для химического анализа.

Директор старейшего центра судебно-медицинской антропологии в США при Университете Теннесси Доуни Стэдмен (Dawnie Steadman) отметила важность создания очередного тафономического кладбища. По ее словам, расширение их географии позволит изучать процессы разложения трупов в различных экологических и климатических условиях.

В отличие от американских кладбищ, в Амстердаме не будут оставлять часть трупов на поверхности.

Остра пояснил, что в Нидерландах не много мест, где можно просто бросить жертву, поэтому убийцы обычно закапывают трупы. Кроме того, тела на поверхности могут стать объектом любительской съемки с дронов, а их запах неприемлем в густонаселенном городе.

В 2016 году Нидерланды открыли в Лейдене банк фекалий, также ставший первым в Европе. Он предназначен для сбора, хранения и выдачи образцов биологического материала. Донорские экскременты будут использоваться для трансплантации пациентам, а также для научных исследований.

Олег Лищук