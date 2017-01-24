В Нидерландах появится первое в Европе судебно-медицинское кладбище

Тафономия (от гречесчкого τάφος — «могила, погребение» и νόμος — «закон») — палеонтологический термин, означающий изучение разложения мертвых организмов и формирование окаменелостей.
На тафономических кладбищах специалисты в области судебной медицины изучают процессы разложения человеческих трупов, получая информацию, необходимую для проведения экспертиз.
Шесть подобных объектов существуют в США. В 2016 году тафономическим кладбищем обзавелся также Сиднейский технологический институт.
Как рассказал сотрудник AMC Рулоф-Ян Остра (Roelof-Jan Oostra), кладбище площадью 500 квадратных метров откроется позже в 2017 году.
Тела, завещанные науке, будут хоронить на глубине до метра вместе с приборами для химического анализа.
Право пользоваться объектом получат AMC, Нидерландский судебно-медицинский институт, а также университеты и полиция страны.
Директор старейшего центра судебно-медицинской антропологии в США при Университете Теннесси Доуни Стэдмен (Dawnie Steadman) отметила важность создания очередного тафономического кладбища. По ее словам, расширение их географии позволит изучать процессы разложения трупов в различных экологических и климатических условиях.
В отличие от американских кладбищ, в Амстердаме не будут оставлять часть трупов на поверхности.
Остра пояснил, что в Нидерландах не много мест, где можно просто бросить жертву, поэтому убийцы обычно закапывают трупы. Кроме того, тела на поверхности могут стать объектом любительской съемки с дронов, а их запах неприемлем в густонаселенном городе.
В 2016 году Нидерланды открыли в Лейдене банк фекалий, также ставший первым в Европе. Он предназначен для сбора, хранения и выдачи образцов биологического материала. Донорские экскременты будут использоваться для трансплантации пациентам, а также для научных исследований.
Олег Лищук