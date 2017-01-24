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18:40 (мск), источник: РИА Новости

Ветераны из 16 стран приедут на 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны — участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, приедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, сообщает городской комитет по внешним связям.

Источник: РИА Новости

В частности, Петербург 25—28 января посетят делегации ветеранов-соотечественников из 16 стран. Всего в состав делегаций войдет порядка 60 человек — участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города.

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Ветераны примут участие в общегородских мероприятиях — церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище 27 января, а также посетят концерт в БКЗ «Октябрьский».

Кроме того, для них будет подготовлена дополнительная культурная программа, которая включает обзорную экскурсию на тему «Культурное наследие Санкт-Петербурга», посещение крейсера «Аврора» и Центрального военно-морского музея. Также планируется торжественный вечер, где активисты Региональной общественной организации «Информационно-аналитический центр «Помним всех поименно» расскажут о сохранении воинских захоронений в России и за рубежом. Вниманию гостей будет также представлена концертная программа.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь ─ «Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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