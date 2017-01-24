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18:38 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области построил церковь из снега

Внутри можно поставить свечку и помолиться.

Житель Азовского района своими руками построил церковь. Материал для строительства он выбрал из подручных средств — снега. Снежный храм расположен во дворе его дома. Внутри все как в настоящей церкви — на полках стоят иконы, а в углу горят свечи. В снежной церкви можно почитать Новый Завет и помолиться. Вход в храм также украшают лики святых.

Фотографии снежной церкви разместил в паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» омич Олег Малышков. Снимки он сопроводил подписью: «Полна талантами земля Омская».

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