Житель Омской области построил церковь из снега

Житель Азовского района своими руками построил церковь. Материал для строительства он выбрал из подручных средств — снега. Снежный храм расположен во дворе его дома. Внутри все как в настоящей церкви — на полках стоят иконы, а в углу горят свечи. В снежной церкви можно почитать Новый Завет и помолиться. Вход в храм также украшают лики святых.