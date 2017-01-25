Из-за ошибки в документах Уфимский лимонарий оказался под угрозой закрытия

В этом году уникальному объекту должны были присвоить статус особо охраняемой природной территории.

В обращении указывается, что из-за ошибки в документах, земля под экзотической теплицей может отойти сторонней строительной фирме. Уфимский лимонарий считается самым крупным в России.

Заявку уже рассмотрели в Минэкологии России. Но спустя 25 лет вдруг выяснилось, что в кадастровой карте природного объекта есть несоответствия. Согласно кадастровой карте, территория, которая по факту всегда принадлежала лимонарию, отведена под застройку. И у строительной компании на неё свои планы.

Конфликт между уфимским лимонарием и строительной компанией разгорелся вот из-за этого участка. Его площадь почти 3,5 тыс. кв.м. Застройщик планирует использовать его для благоустройства двора. Если это случится, то на месте, где сейчас растут редкие деревья и растения, занесенные в красную книгу, появится парковка для жителей нового жилого комплекса.

Защиту от посягательств лимонарию может гарантировать статус особо охраняемого объекта. И в республиканском Министерстве экологии уверяют, что он в любом случае будет получен. Однако, строительная компания уже считает территорию своей собственностью. И, по словам сотрудников лимонария, ее представители не раз пытались завладеть участком.

Руководство предприятия утверждает, что все участки оформлены по закону. В министерстве лесного хозяйства республики заявили, что скорее всего вопрос будет решаться через суд.

По данным государственного лесного реестра земля под лимонарием относится к лесному фонду. А по данным Россреестра — к землям населенного пункта. И строить там действительно можно.