Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Чтобы долго прожить, нужно не есть на ночь
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
«У лысых волосы дыбом становятся»: эксперт про экономику Украины
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
06:44 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Из-за ошибки в документах Уфимский лимонарий оказался под угрозой закрытия

«Спасите Уфимский лимонарий!», петиция с таким призывом накануне появилась в Интернете.

Источник: ГТРК Башкортостан

В обращении указывается, что из-за ошибки в документах, земля под экзотической теплицей может отойти сторонней строительной фирме. Уфимский лимонарий считается самым крупным в России.

В этом году уникальному объекту должны были присвоить статус особо охраняемой природной территории.

Заявку уже рассмотрели в Минэкологии России. Но спустя 25 лет вдруг выяснилось, что в кадастровой карте природного объекта есть несоответствия. Согласно кадастровой карте, территория, которая по факту всегда принадлежала лимонарию, отведена под застройку. И у строительной компании на неё свои планы.

Конфликт между уфимским лимонарием и строительной компанией разгорелся вот из-за этого участка. Его площадь почти 3,5 тыс. кв.м. Застройщик планирует использовать его для благоустройства двора. Если это случится, то на месте, где сейчас растут редкие деревья и растения, занесенные в красную книгу, появится парковка для жителей нового жилого комплекса.

Защиту от посягательств лимонарию может гарантировать статус особо охраняемого объекта. И в республиканском Министерстве экологии уверяют, что он в любом случае будет получен. Однако, строительная компания уже считает территорию своей собственностью. И, по словам сотрудников лимонария, ее представители не раз пытались завладеть участком.

Руководство предприятия утверждает, что все участки оформлены по закону. В министерстве лесного хозяйства республики заявили, что скорее всего вопрос будет решаться через суд.

По данным государственного лесного реестра земля под лимонарием относится к лесному фонду. А по данным Россреестра — к землям населенного пункта. И строить там действительно можно.

Сотрудники лимонария надеются, что в год экологии конфликт все-таки разрешится в их пользу и уникальный рукотворный уголок природы в центре города удастся сохранить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу. Видео
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла России сотрудниками ФБР
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь