Нижегородские больницы получили еще 17 машин скорой помощи

В частности, новый автотранспорт получили Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, Павловская, Дивеевская, Шатковская, Бутурлинская, Выксунская центральные районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, принимавший участие в церемонии вручения медучреждениям ключей от новых машин скорой помощи, отметил, что перед облправительством «стоит самая главная задача — обеспечить медицинские автопарки транспортом, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет». По его словам, на сегодняшний день эта задача выполнена на 98%, в последнее время в медучреждения области было поставлено около 200 автомобилей медицинской помощи.

«Нет ничего более важного, чем сохранение жизни людей, и здесь значение скорой помощи никому не надо объяснять. Все должно быть мобильно, все должно быть профессионально, и именно от этих первых минут зависит дальнейшее состояние пациента. Большинство, кому оказана своевременная помощь, возвращаются к активной жизни, и это, наверное, самое главное», — отметил Шанцев.