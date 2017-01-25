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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородские больницы получили еще 17 машин скорой помощи

Руководители медицинских учреждений Нижегородской области во вторник получили еще 17 машин скорой помощи, на сегодняшний день медицинские автопарки на 98% укомплектованы транспортом, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В частности, новый автотранспорт получили Нижегородский территориальный центр медицины катастроф, Павловская, Дивеевская, Шатковская, Бутурлинская, Выксунская центральные районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, принимавший участие в церемонии вручения медучреждениям ключей от новых машин скорой помощи, отметил, что перед облправительством «стоит самая главная задача — обеспечить медицинские автопарки транспортом, срок эксплуатации которого не превышает 5 лет». По его словам, на сегодняшний день эта задача выполнена на 98%, в последнее время в медучреждения области было поставлено около 200 автомобилей медицинской помощи.

«Нет ничего более важного, чем сохранение жизни людей, и здесь значение скорой помощи никому не надо объяснять. Все должно быть мобильно, все должно быть профессионально, и именно от этих первых минут зависит дальнейшее состояние пациента. Большинство, кому оказана своевременная помощь, возвращаются к активной жизни, и это, наверное, самое главное», — отметил Шанцев.

Автомобили скорой помощи полностью соответствуют всем требованиям и нормам для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-замерителем глюкозы в крови и другим медицинских оборудованием.

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