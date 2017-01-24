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21:47 (мск), источник: РИА Новости

89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Современный американский фильм-мюзикл «Ла-ла-ленд» вплотную приблизился к историческому рекорду, завоевав 14 номинаций на премию киноакадемии «Оскар»: раньше такого успеха добивались лишь две картины: «Титаник» и «Все о Еве» 1950 года. Российская картина «Рай» осталась за бортом претендентов на престижную награду.

Имена номинантов на награду академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» объявили во вторник. Награда присуждается в 24 категориях. 89-ая церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в Голливуде 26 февраля.

Фильм
8.5
Ла-Ла Ленд
2016 / США / 2 ч. 8 мин.
La La Land
драмамелодрама...

После того, как мюзикл «Ла-ла-ленд» получил 14 номинаций, в том числе в категориях «лучшая картина», «лучшая режиссура» и «лучшее актерское исполнение», стало очевидно, что интрига предстоящего «Оскара» будет заключаться в том, удастся ли ей побить рекорд по количеству завоеванных статуэток «Оскар», ранее ни одной картине не удавалось завоевать более 11 на одной церемонии.

Полный список номинантов на «Оскар«-2017 по категориям

Девятка лучших

По правилам «Оскара», на главную награду в категории «лучший фильм» могут выдвигаться до 10 картин. В этом году академики выбрали девять киноработ, которые поборются за награду.

Конкуренцию «Ла-ла-ленд» составят «Лев», «Прибытие», «Лунный свет», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря», «Любой ценой» и «Ограды».

«Ла-ла-ленд» уже завоевал немало наград, в том числе премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда «Золотой глобус»: он стал лауреатом премии в категории «лучший мюзикл/комедия», в категории «драма» «Золотой глобус» завоевала картина «Лунный свет».

За победу в режиссерской категории будут бороться Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Дени Вильнёв («Прибытие»).

Райан Гослинг, Эмма Стоун и Дэмьен Шазелл | Источник: AP 2016

Роли драматические, комедийные и политические

Номинанты в мужской актерской номинации были в целом предсказуемы: за лучшее мужское исполнение, как и ожидалось, выдвинуты Кейси Аффлек, Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и афроамериканец Дензел Вашингтон («Ограды»). Аффлек и Гослинг были отмечены раннее «Золотым глобусом» за работы в фильмах «Манчестер у моря» и «Ла-ла-ленд».

За лучшее женское исполнение на награду будут претендовать Эмма Стоун («Ла-ла-ленд»), Натали Портман («Джекки»), Рут Негга за «Лавинг», обладатель «Золотого глобуса» французская актриса Изабель Юппер за «Она» и Мэрил Стрип за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс». К удивлению многих в числе претенденток на награду не оказалось Эми Адмс, получившей номинацию на «Золотой глобус» за «Прибытие».

Эмма Стоун | Источник: AP 2016
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Накануне объявления номинантов «Оскара» киноманы не исключали вероятность присуждения Стрип 20-й в карьере номинации на «Оскар», многие вспоминали в этом связи «политическое» заявление актрисы на церемонии вручения «Золотого глобуса» в адрес президента Трампа. Не называя его по имени, актриса указала на неприемлемость его риторики в отношении различных меньшинств. Избранный президент не смог сдержаться и разразился Twitter-тирадой в адрес Стрип, назвав ее самой «переоцененной актрисой».

Церемонии вручения кинонаград зачастую становятся ареной шуток и серьезных заявлений «на злобу дня». Это стало особенно очевидно с победой на выборах кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, которого не поддержал Голливуд и Калифорния в целом и против которого и после инаугурации выступают многие звезды шоу-бизнеса. Не исключено, что полемика с Трампом могла повлиять на присуждение очередной номинации Мерил Стрип.

Она стала первой в истории актрисой, завоевавшей 20 номинаций на «Оскар».

Предстоящий «Оскар» нельзя будет обвинить в дискриминации расовых меньшинств и излишней «белизне», как за главные роли, так и второй план будут бороться «цветные» исполнители.

На награду за роль второго плана представлены Николь Кидман («Лев»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»), афро-американка Виола Дэвис («Ограды»), британская темнокожая актриса Наоми Харрис («Лунный свет») и афро-американка Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»).

В категории «Лучший актер второго плана» на награду претендуют афро-американец Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), британский актер индийского происхождения Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

Фильм
4.8
Рай
2016 / Россия, Германия / 2 ч. 11 мин.
драмаисторический

Оскар не оставил шансов для «рая»

Предстоящая церемония обойдется без российского участия. Несмотря на то, что картина Андрея Кончаловского «Рай» была отобрана в число девяти претендентов, в пятерку номинантов ей войти уже не удалось. В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли австралийский фильм «Танна» режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский «Моя земля» Мартина Зандвлиета, немецкий «Тони Эрдманн» Марен Аде, иранский «Коммивояжер» Асгара Фархади и шведский «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма.

Комментируя решение киноакадемиков, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов предположил, что картина могла оказаться для американских киноакадемиков слишком сложной по своей конструкции.

«Картина слишком сложная по конструкции для американских киноакадемиков, я скорее был удивлен что он вошел в девятку. Все логично. В номинации скандинавские картины, которые всегда пользуются повышенным вниманием, два фильма из программы Каннского фестиваля — “Коммивояжер” и “Тони Эрдманн”, и еще австралийская», — сказал Разлогов.

Мультфильмы и реальная жизнь

В категории лучший анимационный фильм на «Оскар» представлены «Зверополис», «Моана», «Кубо. Легенда о самурае», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка» (совместное производство Швейцарии и Франции).

За приз в документалистике будут бороться «Fire at Sea» (Море в огне) Джанфранко Рози, «O.J.: Made in America» (О. Джей: Сделано в Америке) Эзры Эделман, «13th» (Тринадцатый) Авы Мари Дюверней, «I Am Not Your Negro» (Я не твой негр) Рауля Пека и «Life, Animated» (Анимированная жизнь) Роджера Росса Уильямса.

Примечательно, что киноакадемики не нашли в числе номинантов место фильму «Weiner» (Винер) Джоша Кригмана и Элизы Стейнберг о неудачной политической биографии бывшего конгрессмена Энтони Винера и бывшего супруга ближайшей советницы Хиллари Клинтон.

Главная ежегодная национальная кинопремия США — «Оскар» — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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