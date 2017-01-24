89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»

Имена номинантов на награду академии кинематографических наук и искусств США «Оскар» объявили во вторник. Награда присуждается в 24 категориях. 89-ая церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в Голливуде 26 февраля.

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После того, как мюзикл «Ла-ла-ленд» получил 14 номинаций, в том числе в категориях «лучшая картина», «лучшая режиссура» и «лучшее актерское исполнение», стало очевидно, что интрига предстоящего «Оскара» будет заключаться в том, удастся ли ей побить рекорд по количеству завоеванных статуэток «Оскар», ранее ни одной картине не удавалось завоевать более 11 на одной церемонии. Полный список номинантов на «Оскар«-2017 по категориям Девятка лучших По правилам «Оскара», на главную награду в категории «лучший фильм» могут выдвигаться до 10 картин. В этом году академики выбрали девять киноработ, которые поборются за награду.

Конкуренцию «Ла-ла-ленд» составят «Лев», «Прибытие», «Лунный свет», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Манчестер у моря», «Любой ценой» и «Ограды».

«Ла-ла-ленд» уже завоевал немало наград, в том числе премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда «Золотой глобус»: он стал лауреатом премии в категории «лучший мюзикл/комедия», в категории «драма» «Золотой глобус» завоевала картина «Лунный свет». За победу в режиссерской категории будут бороться Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»), Мэл Гибсон («По соображениям совести»), Барри Дженкинс («Лунный свет»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря») и Дени Вильнёв («Прибытие»).

Райан Гослинг, Эмма Стоун и Дэмьен Шазелл | Источник: AP 2016

Роли драматические, комедийные и политические Номинанты в мужской актерской номинации были в целом предсказуемы: за лучшее мужское исполнение, как и ожидалось, выдвинуты Кейси Аффлек, Райан Гослинг, Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик») и афроамериканец Дензел Вашингтон («Ограды»). Аффлек и Гослинг были отмечены раннее «Золотым глобусом» за работы в фильмах «Манчестер у моря» и «Ла-ла-ленд». За лучшее женское исполнение на награду будут претендовать Эмма Стоун («Ла-ла-ленд»), Натали Портман («Джекки»), Рут Негга за «Лавинг», обладатель «Золотого глобуса» французская актриса Изабель Юппер за «Она» и Мэрил Стрип за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс». К удивлению многих в числе претенденток на награду не оказалось Эми Адмс, получившей номинацию на «Золотой глобус» за «Прибытие».

Эмма Стоун | Источник: AP 2016

Накануне объявления номинантов «Оскара» киноманы не исключали вероятность присуждения Стрип 20-й в карьере номинации на «Оскар», многие вспоминали в этом связи «политическое» заявление актрисы на церемонии вручения «Золотого глобуса» в адрес президента Трампа. Не называя его по имени, актриса указала на неприемлемость его риторики в отношении различных меньшинств. Избранный президент не смог сдержаться и разразился Twitter-тирадой в адрес Стрип, назвав ее самой «переоцененной актрисой». Церемонии вручения кинонаград зачастую становятся ареной шуток и серьезных заявлений «на злобу дня». Это стало особенно очевидно с победой на выборах кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, которого не поддержал Голливуд и Калифорния в целом и против которого и после инаугурации выступают многие звезды шоу-бизнеса. Не исключено, что полемика с Трампом могла повлиять на присуждение очередной номинации Мерил Стрип.

Она стала первой в истории актрисой, завоевавшей 20 номинаций на «Оскар».

Предстоящий «Оскар» нельзя будет обвинить в дискриминации расовых меньшинств и излишней «белизне», как за главные роли, так и второй план будут бороться «цветные» исполнители. На награду за роль второго плана представлены Николь Кидман («Лев»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря»), афро-американка Виола Дэвис («Ограды»), британская темнокожая актриса Наоми Харрис («Лунный свет») и афро-американка Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»). В категории «Лучший актер второго плана» на награду претендуют афро-американец Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), британский актер индийского происхождения Дев Патель («Лев») и Майкл Шеннон («Под покровом ночи»).

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