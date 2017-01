89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»

Оскар не оставил шансов для «рая»

Предстоящая церемония обойдется без российского участия. Несмотря на то, что картина Андрея Кончаловского «Рай» была отобрана в число девяти претендентов, в пятерку номинантов ей войти уже не удалось. В номинацию «Лучший фильм на иностранном языке» вошли австралийский фильм «Танна» режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский «Моя земля» Мартина Зандвлиета, немецкий «Тони Эрдманн» Марен Аде, иранский «Коммивояжер» Асгара Фархади и шведский «Вторая жизнь Уве» Ханнеса Холма.

Комментируя решение киноакадемиков, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов предположил, что картина могла оказаться для американских киноакадемиков слишком сложной по своей конструкции.

«Картина слишком сложная по конструкции для американских киноакадемиков, я скорее был удивлен что он вошел в девятку. Все логично. В номинации скандинавские картины, которые всегда пользуются повышенным вниманием, два фильма из программы Каннского фестиваля — “Коммивояжер” и “Тони Эрдманн”, и еще австралийская», — сказал Разлогов.

Мультфильмы и реальная жизнь

В категории лучший анимационный фильм на «Оскар» представлены «Зверополис», «Моана», «Кубо. Легенда о самурае», «Красная черепаха» и «Жизнь кабачка» (совместное производство Швейцарии и Франции).

За приз в документалистике будут бороться «Fire at Sea» (Море в огне) Джанфранко Рози, «O.J.: Made in America» (О. Джей: Сделано в Америке) Эзры Эделман, «13th» (Тринадцатый) Авы Мари Дюверней, «I Am Not Your Negro» (Я не твой негр) Рауля Пека и «Life, Animated» (Анимированная жизнь) Роджера Росса Уильямса.

Примечательно, что киноакадемики не нашли в числе номинантов место фильму «Weiner» (Винер) Джоша Кригмана и Элизы Стейнберг о неудачной политической биографии бывшего конгрессмена Энтони Винера и бывшего супруга ближайшей советницы Хиллари Клинтон.

Главная ежегодная национальная кинопремия США — «Оскар» — присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.