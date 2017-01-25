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10:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане выбирают самый новогодний город

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В Татарстане продолжается опрос общественного мнения, который поможет определить победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление среди муниципальных образований республики. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

До завершения голосования осталось два дня. Опрос открыт до 26 января включительно.

В ходе опроса каждый нижнекамец может поделиться своим мнением о елках города и района. Для этого необходимо зайти на портал муниципальных образований РТ по электронному адресу: msu.tatarstan.ru, затем найти ссылку на конкурс: msu.tatarstan.ru/rus/ngkonkurs2017.htm, после чего ответить на три вопроса.

Республиканский конкурс «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» проходит с 26 декабря по 26 января и проводится по пяти номинациям.

При подведении итогов будут также учитываться результаты опроса общественного мнения. Он завершится на сайте муниципальных образований РТ 26 января в 23.59.

Итоги конкурса объявят не позднее 1 февраля.

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