В Татарстане выбирают самый новогодний город

До завершения голосования осталось два дня. Опрос открыт до 26 января включительно.

В ходе опроса каждый нижнекамец может поделиться своим мнением о елках города и района. Для этого необходимо зайти на портал муниципальных образований РТ по электронному адресу: msu.tatarstan.ru, затем найти ссылку на конкурс: msu.tatarstan.ru/rus/ngkonkurs2017.htm, после чего ответить на три вопроса.

Республиканский конкурс «Лучшее оформление новогодней елки среди муниципальных образований Республики Татарстан» проходит с 26 декабря по 26 января и проводится по пяти номинациям.

При подведении итогов будут также учитываться результаты опроса общественного мнения. Он завершится на сайте муниципальных образований РТ 26 января в 23.59.

Итоги конкурса объявят не позднее 1 февраля.