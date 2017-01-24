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21:39 (мск), источник: Informburo.kz

Хонорика и 16 попугаев выкрали злоумышленники из зооклуба в Костанае

Чтобы выкрасть животных из зооклуба «Дельфин», воры взломали монтировкой три двери.

Преступление совершено в ночь с 23 на 24 января. Неизвестные взломали двери костанайского зооклуба «Дельфин» и выкрали часть его обитателей, сообщает ng.kz.

По словам владельца клуба Александра Хорошунова, чтобы проникнуть во внутреннее помещение клуба, нужно было открыть три двери. В случае с первой дверью преступники просто выломали деревянный косяк, а на двух других, металлических, взломали замки. Монтировка, с помощью которой были взломаны двери, валялась тут же, на полу.

В вольерах с попугаями хозяин не досчитался 10 волнистых попугайчиков и шести корелл. И еще пропал хонорик (гибрид норки и хорька), его унесли вместе с клеткой.

«Я не знаю, как они ловили попугаев, — говорит Александр Хорошунов. — Кореллы ведь, если злятся, могут мясо кусками вырывать. Наверное, воры были в толстых перчатках. Унесли птиц не в клетке, может в мешке. Поскольку, двери все были раскрыты настежь, часть попугаев могла вылететеь на улицу и замерзнуть. Самое ужасное, что без родителей остались птенцы, которые только-только начали оперяться. Выкормить их искусственно нельзя, они погибнут. Столько лет существует зооклуб, никто раньше такой гадости не пытался сделать. Это первый раз».

Полуторагодовалый ручной хонорик Кеша был привезен в Костанай из Челябинска. В Костанае, утверждает Хорошунов, сейчас всего два хонорика и продать такое редкое животное, «не засветившись», будет нелегко.

В декабре 2016 года мошенники продавали в интернете животных из павлодарского приюта. Кошек и собак забирали из приюта для бездомных животных, чтобы продать на ОLX как породистых.

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