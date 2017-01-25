В Москве автомобили с заклеенными номерами будут эвакуироваться

По словам Ликсутова, теперь у дорожников «есть на это все основания». Он отметил, что уже в прошлом году за подобное нарушение было эвакуировано «несколько тысяч автомобилей».

Заммэра также добавил, что Департамент транспорта направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который бы вводил ответственность за «заклейку» номеров.

22 декабря в столице был жестоко избит москвич Артур Бойко за попытку снять картонку, закрывающую госномер припаркованного с нарушением ПДД BMW.