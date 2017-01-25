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11:59 (мск), источник: Афиша Daily

В Москве автомобили с заклеенными номерами будут эвакуироваться

В столице автомобили с заклеенными номерными знаками будут эвакуироваться. Об этом в ходе пресс-брифинга в офисе Rambler&Co; сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Источник: РИА "Новости"

По словам Ликсутова, теперь у дорожников «есть на это все основания». Он отметил, что уже в прошлом году за подобное нарушение было эвакуировано «несколько тысяч автомобилей».

Заммэра также добавил, что Департамент транспорта направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который бы вводил ответственность за «заклейку» номеров.

22 декабря в столице был жестоко избит москвич Артур Бойко за попытку снять картонку, закрывающую госномер припаркованного с нарушением ПДД BMW.

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