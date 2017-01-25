Муки ради популярности. На что готовы студенты, чтобы попасть в братство?

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День российского студенчества отмечают не только заядлые отличники, но и те, кто на занятиях практически не появляется. Успеваемость к праздничному настроению не имеет никакого отношения. 25 января все очники и заочники проводят «свой день» как душе угодно. Определённых обрядов для этого торжества не существует.

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Хотя есть множество традиций, сопровождающих студентов в обычной жизни. Например, не мыть голову перед экзаменом или не бриться перед зачётом, показать небольшую самодеятельность на официальной части посвящения в первокурсники и пройти квест от старшекурсников уже в неформальной обстановке. Ничего сложного, криминального или опасного. В отличие от того, что ежегодно приходится выполнять американской молодёжи, чтобы попасть в студенческие братства. Из истории студенческих сообществ Братства зародились в США около трёх веков назад. Они появились вместе с первыми университетами в стране. Сначала студенческие сообщества носили англоязычные названия. Например, «Клуб плоских шляп» (F.H.C.) или «Пожалуйста, не спрашивай» (P.D.A.). Знакомые всем названия из греческих букв появились благодаря Джонну Хиффу. Его не захотели принимать ни в одно из существующих братств, поэтому находчивый парень решил создать своё. Он назвал его Phi Betta Kappa и занял там пост президента. С тех пор «студенческое братство» и «греческое сообщество» стали синонимами.

Члены студенческого братства Phi Kappa Sigma. 1872 г.

Первое женское сообщество появилось примерно на век позже мужского. Оно до сих пор существует и носит название Alpha Delta Pi. Интересно, что сейчас многие братства ведут смешанный набор (принимают как парней, так и девушек). Как попасть в братство Большинство успешных и влиятельных людей Америки (политики, бизнесмены, актёры и музыканты) в студенческие годы были членами братств. Многие президенты США состояли в них.

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Например, Уильям Говард Тафт и оба Буша входили в «Череп и кости» Йельского университета.

Поэтому попадание в сообщество равносильно выигрышу билета в счастливое и обеспеченное будущее. Заполучить его мечтают многие, но получается это лишь у самых выносливых и отчаянных. Помимо готовности на всё ради братства, у студента должен быть большой потенциал, талант, отличные оценки, спортивные успехи и обеспеченные родители. Жить в здании братства недёшево. За семестр приходится отдавать свыше 2000 долларов. В случае неуплаты «брат» может превратиться в изгоя.

Попасть в «сестринство» немного сложнее. Помимо всех вышеперечисленных критериев, претендентка должна быть красива.

Hell week Hell week или адская неделя — самое тяжёлое время для новичка, которое он должен пережить, чтобы попасть в сообщество. И длится оно не всегда семь дней. Иногда «испытательный срок» может составлять несколько месяцев. Самое безобидное, что приходится делать студентам, чтобы стать «одним из своих» — это пройти собеседование, заучить устав и вызубрить историю братства. Но этим дело не ограничивается. Каждое сообщество придумывает свои изощрённые испытания, которые больше напоминают пытки.

Одних новичков заставляют бегать голышом по кампусу, других запирают на ночь в холодном подвале или требуют от них всюду носить с собой кирпич.

Здесь всё зависит от уровня жестокости и изобретательности старших братьев. А она у них очень высокая. Поэтому в США зафиксировано немало случаев смерти первокурсников во время прохождения проверок. Так, например, в 2003 году Уолтер Дин Дженнингс умер от интоксикации водой. На испытаниях в Psi Epsilon Chi он выпил огромное количество жидкости, что привело к отёку мозга. А в 2008 году восемнадцатилетний Карсон Стирки скончался от передозировки алкоголем. Во время вступительного испытания в Sigma Alpha Epsilon его заставили выпить коктейль из рома, пива и 95-градусного ликёра.

Ещё одно страшное испытание изобрело братство Pi Alpha Kappa. Они проверяли своих новичков на выносливость с помощью кипятка и перца. Лили смесь на спины. В результате такого задания один из студентов получил ожоги второй и третьей степени. По этому случаю десяти братьям предъявили обвинения в причинении вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах. Распространены и эмоциональные виды унижений, такие часто практикуются в женских сообществах. Сёстры на посвящении во всеуслышание критикуют внешность новеньких. Заставляют раздеваться до нижнего белья и указывают на недостатки фигуры или даже отмечают маркером те места, которые нуждаются в пластической операции.

Ради чего все эти муки? Попасть в студенческое сообщество — значит завести друзей не только на время учёбы в колледже, но и на всю жизнь. Многие студенты считают, что испытания, которые они прошли вместе во время посвящения, связывают лучше всяких клятв. Да и кто откажется от крутых вечеринок, которые постоянно закатывают братства? Кроме того, выпускниками сообществ являются видные американские деятели.

Например, статистика гласит, что около половины всех сенаторов США и более 80% глав крупных компаний некогда состояли в братствах.