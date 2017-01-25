Слова и дела Ивана Грозного. Как началось соперничество России и Европы

Источник: РИА "Новости"

470 лет назад, 25 января 1547 г., в Успенском соборе Московского Кремля состоялось событие, которое переформатировало отечественную и мировую историю. Государь и Великий князь Иоанн IV Васильевич был венчан на царство.

Артист Николай Черкасов (слева) в роли Ивана Грозного и режиссер Сергей Эйзенштейн (в центре) на съемках фильма "Иван Грозный". | Источник: РИА "Новости"

Фильм 7.3 Иван Грозный 1944 / СССР / 1 ч. 35 мин. драма биография ...

Если верить фильму «Иван Грозный», который для многих является источником знаний о той эпохе, свидетелями венчания были иностранцы. Вот как их разговор показан в кино: Все вразнобой: — Папа не допустит! Император не согласится! Европа не признает! Ливонский посол, предчувствуя оглушительные затрещины, под которыми падёт его государство: — Сильным будет — все признают…. В данном случае художественный вымысел сведён практически к нулю. Один — хорошо, а два — плохо? В учебниках венчание Иоанна на царство описывается, в принципе, верно: «Титул царя повысил международный престиж России». Но насколько повысил и почему за пару букв могли развязать войну, не совсем понятно. Слово «царь» происходит от латинского Caesar. Тот самый библейский Кесарь. Он же император Рима. В древности расклад был ясен. Одна империя — один император. Потом империй стало две: Западная и Восточная.

Баланс старались поддерживать даже после падения Рима. В силу чего Запад наскоро склепал себе в X в. Священную Римскую империю со своим императором. Но власть его была номинальной. В сознании многих единственным и «настоящим» императором всё равно оставался тот, кто сидит в православном Константинополе. В 1453 г. под ударами мусульман Константинополь пал. В небытие ушла империя, на которой лежал отсвет славы и силы античных времён. Запад мог праздновать победу: император остался один. Уже через полвека к наименованию «Священная Римская империя» добавили слова: «германской нации». Новая Европа должна была строиться по новым лекалам, без альтернатив. Между прочим, новый мировой порядок имел любопытное название: Первый рейх. Правда силы И тут юный русский правитель проявляет неслыханную дерзость. Объявляет себя царём. То есть императором. А значит, преемником византийских кесарей. По сути, единственным и «настоящим». Громче прочих возмущалась Литва. Когда в 1550 г. боярин Михаил Морозов был отправлен в Вильно договариваться о перемирии, литовские дипломаты нагло говорили: «Твоего государя царём именовать не будем, поскольку добрые христиане таковым именуют только императора Священной Римской империи».

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