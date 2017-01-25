Участок Калининско-Солнцевской линии метро Москвы закроют на шесть дней

«Ограничения вводятся по обращению департамента строительства Москвы с целью выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций Калининско-Солнцевской линии до станции “Раменки”», — пояснил собеседник агентства.

На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция «Деловой центр» и переход между станциями «Деловой центр» и «Выставочная». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Аналогичное временное закрытие движения на данном участке вводилось в декабре.

«В течение ближайших шести дней специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы"-«Раменки» Калининско-Солнцевской линии», — рассказали в пресс-службе.

Для проезда пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии со станциями «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» планируется открыть в феврале.