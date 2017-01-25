Участок Калининско-Солнцевской линии метро Москвы закроют на шесть дней
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Движение поездов на участке «Парк Победы"-«Деловой центр»
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Движение поездов на участке «Парк Победы"-«Деловой центр»
«Ограничения вводятся по обращению департамента строительства Москвы с целью выполнения производственных работ по вводу в эксплуатацию новых станций
На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция «Деловой центр» и переход между станциями «Деловой центр» и «Выставочная». Станция «Парк Победы» будет работать только для проезда по
Аналогичное временное закрытие движения на данном участке вводилось в декабре.
«В течение ближайших шести дней специалисты выполнят подключение необходимого технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы"-«Раменки»
Для проезда пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также наземным городским транспортом.
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