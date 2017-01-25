Жертв паводка в Приморье могут «привязать» к земле

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Ограничить пострадавших от паводка пределами своего муниципального района или городского округа при необходимости смены жилья предложили депутаты Законодательного собрания Приморья. Члены парламентского комитета по соцполитике и защите прав граждан считают, что такая мера позволит сэкономить краевой бюджет и избежать опустения малых населенных пунктов, сообщает ИА PrimaMedia.

На заседании комитета Заксобрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан, которое состоялось 24 января, представитель краевого департамента по соцзащите и развитию труда Ольга Мотова озвучила ход исполнения федерального закона о господдержке граждан, чье жилье признали непригодным для проживания в результате тайфуна «Лайонрок».

— Непригодным для проживания с 6 сентября в Приморье признаны 432 домовладения. По состоянию на 1 января 2017 наш департамент подготовил и выдал 411 семьям, проживающим в таком жилье, сертификаты на право получения денежной выплаты, которую можно использовать на приобретение или строительство жилья.

— В бюджете Приморского края на 2016 год на эти цели было запланировано 150 млн рублей, на этот год запланирована та же сумма. На начало января 72 пострадавшие семьи реализовали свое право и приобрели жилье, общая стоимость которого составила 149 млн рублей. Еще 360 пострадавших семей планируют исправить жилищную ситуацию в 2017 году — с местом проживания определились 110 семей, 67 оформляют договоры купли-продажи, 33 договора проходят проверку, 10 договоров направлены на оплату.

Мне до сих пор снятся ужасы наводнения — воспоминания чугуевцев о «Лайонрок».

Ольга Мотова отметила, что губернатор Приморья направил обращения о выделении средств из федерального бюджета в адрес полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и в профильные министерства.

— Также по поручению Владимира Миклушевского разработан проект постановления правительства о предоставлении из федерального бюджета в 2016 году Приморскому краю межбюджетных трансфертов на обеспечение мер социальной поддержки пострадавшим. Проект, включающий информацию обо всех 432 домовладениях, был направлен в Минстрой РФ 29 декабря 2016 года. Всего в этих домовладениях проживает 1162 человека.

Представитель департамента добавила, что по ходу зимнего сезона стало известно о еще 54 домовладениях, проживание в которых невозможно.

В комитете Заксобрания заметили, что ЧС в Приморье случаются довольно часто, но порядок ликвидации их последствий не меняется — подсчитывается ущерб, пострадавшим выплачивают деньги, большие суммы уходят на восстановление населенных пунктов. При этом пострадавшие имеют право приобрести новое жилье в любой точке Приморья. Депутаты считают правильным «привязать» подтопленцев к тому муниципалитету, где те проживали на момент паводка, потому что если этого не сделать, то со временем небольшие населенные пункты могут опустеть, а компенсационные затраты правительства не получат отдачи.

— Но ведь важно, что зоны, из которых уезжают люди — это зоны постоянного подтопления, — возразила Мотова. Однако в комитете отметили, что переселение приморцев из одного муниципалитета в другой должно подчиняться иной логике.

О возможных последствиях переселений подтопленцев рассуждает депутат Законодательного собрания по одномандатному округу № 14 Владимир Беспалов (КПРФ), перешедший из бюджетного комитета в комитет по соцполитике и защите прав в конце 2016 года.

— Руководство тех муниципалитетов и городов, которые попали под статус потерпевших, должны стараться удержать население на месте. Как правило, в каждом населенном пункте есть школа, детский сад, библиотеки, клубы. Если, например, из села Антоновка в Чугуевском районе уедет 10 семей, то это будет существенно. Это 20−30 детей, и наполняемость названных учреждений заметно снизится. Если из раза в раз участок попадает в зону подтопления, нужно найти какую-то возвышенность, которую не будет топить, построить там дома. Помогите людям — подведите туда дорогу, обеспечьте электроэнергию. А ведь как получается? Получила семья 2 млн рублей и собирается уехать в другой край.

Депутат также говорит о необходимости создания четко и быстро реагирующих структур, которые занимались бы профилактикой разрушений при ЧС.

— Я помню 1989 год и тайфун «Джуди», когда половодье накрыло центр края. Тогда тоже были снесены мосты, размыты дороги, подтоплены дома. Прошло более 20 лет — история повторяется. Может быть, мы не в том месте дома построили? Может, мы не так качественно и надежно строили мосты и дороги, что их перемывает? Стоит задуматься. Самое печальное, что сейчас не существует такой структуры, которая имела бы достаточные полномочия, порой даже выходила на губернатора с напоминанием о понесенных разрушениях. Пока что и маленькая, и большая речка — это федеральные полномочия, и в этом плане тоже нужно уточнять и корректировать законодательство, — считает Владимир Беспалов.

Решение комитета по ограничению территорий, на которых пострадавшие от паводков могут приобретать новое жилье, будет направлено губернатору Приморского края.