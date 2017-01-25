Жертв паводка в Приморье могут «привязать» к земле
В Заксобрании считают, это позволит избежать опустения сел и сэкономит бюджет.
В Заксобрании считают, это позволит избежать опустения сел и сэкономит бюджет.
Владивосток, 25 января, PrimaMedia.
Ограничить пострадавших от паводка пределами своего муниципального района или городского округа при необходимости смены жилья предложили депутаты Законодательного собрания Приморья. Члены парламентского комитета по соцполитике и защите прав граждан считают, что такая мера позволит сэкономить краевой бюджет и избежать опустения малых населенных пунктов, сообщает ИА PrimaMedia.
На заседании комитета Заксобрания Приморья по социальной политике и защите прав граждан, которое состоялось 24 января, представитель краевого департамента по соцзащите и развитию труда Ольга Мотова озвучила ход исполнения федерального закона о господдержке граждан, чье жилье признали непригодным для проживания в результате тайфуна «Лайонрок».
— Непригодным для проживания с 6 сентября в Приморье признаны 432 домовладения. По состоянию на 1 января 2017 наш департамент подготовил и выдал 411 семьям, проживающим в таком жилье, сертификаты на право получения денежной выплаты, которую можно использовать на приобретение или строительство жилья.
— В бюджете Приморского края на 2016 год на эти цели было запланировано 150 млн рублей, на этот год запланирована та же сумма. На начало января 72 пострадавшие семьи реализовали свое право и приобрели жилье, общая стоимость которого составила 149 млн рублей. Еще 360 пострадавших семей планируют исправить жилищную ситуацию в 2017 году — с местом проживания определились 110 семей, 67 оформляют договоры
Мне до сих пор снятся ужасы наводнения — воспоминания чугуевцев о «Лайонрок».
Ольга Мотова отметила, что губернатор Приморья направил обращения о выделении средств из федерального бюджета в адрес полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева и в профильные министерства.
— Также по поручению Владимира Миклушевского разработан проект постановления правительства о предоставлении из федерального бюджета в 2016 году Приморскому краю межбюджетных трансфертов на обеспечение мер социальной поддержки пострадавшим. Проект, включающий информацию обо всех 432 домовладениях, был направлен в Минстрой РФ 29 декабря 2016 года. Всего в этих домовладениях проживает 1162 человека.
Представитель департамента добавила, что по ходу зимнего сезона стало известно о еще 54 домовладениях, проживание в которых невозможно.
В комитете Заксобрания заметили, что ЧС в Приморье случаются довольно часто, но порядок ликвидации их последствий не меняется — подсчитывается ущерб, пострадавшим выплачивают деньги, большие суммы уходят на восстановление населенных пунктов. При этом пострадавшие имеют право приобрести новое жилье в любой точке Приморья. Депутаты считают правильным «привязать» подтопленцев к тому муниципалитету, где те проживали на момент паводка, потому что если этого не сделать, то со временем небольшие населенные пункты могут опустеть, а компенсационные затраты правительства не получат отдачи.
— Но ведь важно, что зоны, из которых уезжают люди — это зоны постоянного подтопления, — возразила Мотова. Однако в комитете отметили, что переселение приморцев из одного муниципалитета в другой должно подчиняться иной логике.
О возможных последствиях переселений подтопленцев рассуждает депутат Законодательного собрания по одномандатному округу № 14 Владимир Беспалов (КПРФ), перешедший из бюджетного комитета в комитет по соцполитике и защите прав в конце 2016 года.
— Руководство тех муниципалитетов и городов, которые попали под статус потерпевших, должны стараться удержать население на месте. Как правило, в каждом населенном пункте есть школа, детский сад, библиотеки, клубы. Если, например, из села Антоновка в Чугуевском районе уедет 10 семей, то это будет существенно. Это 20−30 детей, и наполняемость названных учреждений заметно снизится. Если из раза в раз участок попадает в зону подтопления, нужно найти
Депутат также говорит о необходимости создания четко и быстро реагирующих структур, которые занимались бы профилактикой разрушений при ЧС.
— Я помню 1989 год и тайфун «Джуди», когда половодье накрыло центр края. Тогда тоже были снесены мосты, размыты дороги, подтоплены дома. Прошло более 20 лет — история повторяется. Может быть, мы не в том месте дома построили? Может, мы не так качественно и надежно строили мосты и дороги, что их перемывает? Стоит задуматься. Самое печальное, что сейчас не существует такой структуры, которая имела бы достаточные полномочия, порой даже выходила на губернатора с напоминанием о понесенных разрушениях. Пока что и маленькая, и большая речка — это федеральные полномочия, и в этом плане тоже нужно уточнять и корректировать законодательство, — считает Владимир Беспалов.
Решение комитета по ограничению территорий, на которых пострадавшие от паводков могут приобретать новое жилье, будет направлено губернатору Приморского края.