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04:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Перебор полетов

Как стало известно «Ъ», руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО «Энергомаш». Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков «Протонов»: первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в ракетах-носителях «Протон-М», «Ъ» рассказали несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности. По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень «Протона» соответственно. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени, говорят источники «Ъ»: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались «неликвидные компоненты».

В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.
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Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. «По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», — уточнил собеседник «Ъ».

В итоге, как признался источник «Ъ» на одном из воронежских оборонных предприятий, во время выездного совещания руководства госкорпорации «Роскосмос», состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об отзыве двигателей для «Протонов» на завод-изготовитель для перепроверки и, в случае необходимости, устранения недостатков. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для “Протонов”, выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур, — уточнил один из собеседников “Ъ”.— График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели».

По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. Напомним, что 1 декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя «Союз-У» и был потерян грузовой корабль «Прогресс МС-04». Все третьи ступени ракет семейства «Союз» с двигателем, приведшим к аварии «грузовика», были отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок.

По итогам «разбора полетов» гендиректор завода Иван Коптев в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции» подал заявление об отставке по собственному желанию.

Врио гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по производству.

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По словам источника «Ъ», близкого к «Роскосмосу», исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению «Энергомаш». В госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше. То, что предприятие будет привлечено к проверке двигателей ВМЗ, «Ъ» подтвердил гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. «В контур интегрированной структуры, возглавляемой “Энергомашем”, входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей “Протон” и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления, — пояснил “Ъ” господин Арбузов.— Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой “Роскосмосом” реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ». По его словам, данная мера ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа «Протон» и «Союз».

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Всего в 2017 году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на «Протоны». Некоторые из них были коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором квартале — запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые — запускались в интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала планировалось доставить на орбиту военный спутник связи «Благовест», затем три спутника «Глонасс-М», после — гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» N3, а в конце года — еще два пуска в интересах Космических войск РФ. Теперь, по данным «Ъ», при самом оптимистичном раскладе первый пуск «Протона» в этом году состоится только летом — ориентировочно в июне или июле. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Источники «Ъ», близкие к «Роскосмосу», утверждают, что гнаться за сроками никто не будет: «Будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия, нам важно сократить дефективность изделий на ВМЗ».

Иван Сафронов, Александра Жаркова-Джорджевич; Всеволод Инютин, Воронеж.

Комментарии
4
Игорь Афанасьев
Часть продолжает работать, как и раньше. Хотя многих сократили. Рядового состава совсем нет. Только офицеры.
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Валерий Глеков
интересно потом будет после проверки всех систем . . .Система или случайная халатная безалаберность В любом случае жесткий подход в наказании
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Игорь Рогов
Главное в России - есть возможность появляться долларовым миллиардерам.
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