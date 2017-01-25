Перебор полетов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в ракетах-носителях «Протон-М», «Ъ» рассказали несколько топ-менеджеров предприятий космической промышленности. По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода: они устанавливаются на вторую и третью ступень «Протона» соответственно. Проблема вскрылась некоторое время назад в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени, говорят источники «Ъ»: по результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались «неликвидные компоненты».

В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.

Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. «По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», — уточнил собеседник «Ъ».



В итоге, как признался источник «Ъ» на одном из воронежских оборонных предприятий, во время выездного совещания руководства госкорпорации «Роскосмос», состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об отзыве двигателей для «Протонов» на завод-изготовитель для перепроверки и, в случае необходимости, устранения недостатков. «Речь идет обо всех без исключения двигателях для “Протонов”, выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур, — уточнил один из собеседников “Ъ”.— График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели».



По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. Напомним, что 1 декабря 2016 года из-за разрушения двигателя РД-0110 произошла авария ракеты-носителя «Союз-У» и был потерян грузовой корабль «Прогресс МС-04». Все третьи ступени ракет семейства «Союз» с двигателем, приведшим к аварии «грузовика», были отозваны с Байконура на ВМЗ для проверок.

По итогам «разбора полетов» гендиректор завода Иван Коптев в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции» подал заявление об отставке по собственному желанию.

Врио гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по производству.

По словам источника «Ъ», близкого к «Роскосмосу», исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению «Энергомаш». В госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей на порядок выше. То, что предприятие будет привлечено к проверке двигателей ВМЗ, «Ъ» подтвердил гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. «В контур интегрированной структуры, возглавляемой “Энергомашем”, входит Конструкторское бюро химавтоматики, которое является разработчиком двигателей для второй и третьей ступеней ракет-носителей “Протон” и досконально знает технические характеристики двигателей и особенности их изготовления, — пояснил “Ъ” господин Арбузов.— Для исправления ситуации, которая сложилась на ВМЗ, в рамках проводимой “Роскосмосом” реформы отрасли в целом мы проведем аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ». По его словам, данная мера ускорит выявление причин обнаруженных дефектов, их устранение и может привести к изменениям в сроках запусков ракет-носителей типа «Протон» и «Союз».

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