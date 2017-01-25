Перебор полетов
Как стало известно «Ъ», руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени
Как стало известно «Ъ», руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени
О проблемах с жидкостными ракетными двигателями, используемыми в
В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ.
Это факт не остался без внимания правоохранительных органов: сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. «По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке», — уточнил собеседник «Ъ».
В итоге, как признался источник «Ъ» на одном из воронежских оборонных предприятий, во время выездного совещания руководства госкорпорации «Роскосмос», состоявшегося на заводе 20 января, было озвучено решение об отзыве двигателей для «Протонов» на
По вине ВМЗ возникли проблемы уже со вторым типом ракет. Напомним, что 1 декабря 2016 года
По итогам «разбора полетов» гендиректор завода Иван Коптев в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции» подал заявление об отставке по собственному желанию.
Врио гендиректора ВМЗ стал Алексей Уваров, который ранее был заместителем директора предприятия по производству.
По словам источника «Ъ», близкого к «Роскосмосу», исправлять ситуацию на ВМЗ поручили
Всего в 2017 году «Роскосмос» рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на «Протоны». Некоторые из них были коммерческими (в первом квартале значился запуск геостационарного спутника связи Echostar 21, во втором квартале — запуски телекоммуникационных спутников Hispasat 30W-6 (1F) и Asiasat 9), а некоторые — запускались в интересах госзаказчика. Так, в конце первого квартала планировалось доставить на орбиту военный спутник связи «Благовест», затем три спутника «Глонасс-М», после — гидрометеорологический аппарат «Электро-Л» N3, а в конце года — еще два пуска в интересах Космических войск РФ. Теперь, по данным «Ъ», при самом оптимистичном раскладе первый пуск «Протона» в этом году состоится только летом — ориентировочно в июне или июле. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев напоминает, что за перенос сроков пуска предусмотрен штраф в размере нескольких процентов от стоимости самого пуска. Источники «Ъ», близкие к «Роскосмосу», утверждают, что гнаться за сроками никто не будет: «Будет проведена полная комплексная проверка каждого отдельного изделия, нам важно сократить дефективность изделий на ВМЗ».
Иван Сафронов, Александра Жаркова-Джорджевич; Всеволод Инютин, Воронеж.