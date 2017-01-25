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04:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Девяностолетие со дня образования ДОСААФ России отпраздновали в Хабаровском крае

В Хабаровске провели торжественный прием в честь 90-летия со дня образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России.

Сотрудников и руководство организации от имени губернатора края поздравил заместитель председателя правительства региона по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Событие отметили выставками Хабаровской объединенной технической школы ДОСААФ России. Их организовали в фойе КСК «Арсеналец». Все желающие смогли ознакомиться с образцами автотехники, беспилотными летательными аппаратами и другими экспонатами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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