Девяностолетие со дня образования ДОСААФ России отпраздновали в Хабаровском крае

Сотрудников и руководство организации от имени губернатора края поздравил заместитель председателя правительства региона по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин.

Событие отметили выставками Хабаровской объединенной технической школы ДОСААФ России. Их организовали в фойе КСК «Арсеналец». Все желающие смогли ознакомиться с образцами автотехники, беспилотными летательными аппаратами и другими экспонатами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.