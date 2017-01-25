Владивостокских студентов-юристов отправили в ППС

Сегодня в рамках акции МВД России «Студенческий десант» первокурсники ВГУЭС и ДВФУ побывали в гостях у сотрудников батальона ППС Владивостока и познакомились с профессией полицейского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

Сотрудники полиции познакомили будущих юристов с историей создания и традициями батальона, рассказали о службе в органах внутренних дел.

Позже ребятам показали оружие и спецсредства, которые сотрудники ППС используют в своей работе. Парни примерили на себя полицейское обмундирование и поучаствовали в тактико-специальных учениях. Девушкам в это время провели обзорную экскурсию по административному городку.

Сотрудники спецроты батальона патрульно-постовой службы продемонстрировали гостям свою работу в сложных ситуациях при пресечении правонарушений и задержании преступников.

От мероприятия все получили огромное удовольствие. Ребята поделились своими впечатлениями. Некоторые их них сказали, что уже думали о работе в полиции после окончания института, а участие в акции «Студенческий десант» помогло принять окончательное решение в пользу службы в органах внутренних дел.