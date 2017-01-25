Активисты Владивостока нашли три стихийных свалки на Второй речке

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Три несанкционированных свалки в столице Приморья выявили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Бытовой мусор, покрышки автомобилей и другие отходы складируются в микрорайоне Вторая речка Владивостока. Члены ОНФ считают, что появление свалок в общественных местах говорит о недостатке внимания местных властей к экологической ситуации, сообщает ИА PrimaMedia.

Экологический мониторинг во Владивостоке активисты ведут в рамках исполнения «майских указов» президента РФ Путина. Не так давно на севере города, в микрорайоне Вторая речка они обнаружили несанкционированные свалки бытовых отходов, которые оказывают негативное влияние на общую санитарную ситуацию и благополучие граждан. О свалках члены организации сообщили в территориальное управление Росприроднадзора, пишет пресс-служба ОНФ.

«Представители регионального штаба ОНФ совместно с сотрудниками управления Росприроднадзора по Приморскому краю выехали в указанный микрорайон, где действительно обнаружили залежи бытового мусора, которые расположены на большом земельном участке и явно накапливались там в течение длительного времени», — приводит служба слова члена региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Людмилы Папышевой.

В районе улиц Енисейская и Кирова комиссия Росприроднадзора в присутствии активистов ОНФ зафиксировала все факты организации стихийных свалок — это и отходы производства и потребления, и отработанные автомобильные покрышки, бытовые и коммунальные отходы, залежи пластмассы, гипсокартона, рубероида и других ТБО.

В Народном фронте отмечают, что по выявленным фактам свалки мусора продолжается проверка, составлен акт, информация о нарушениях направлена в администрацию Владивостока. Также стоит вопрос о ликвидации указанных свалок.

«Задача ОНФ — побудить органы власти оперативно реагировать на факты нарушений в данной сфере и не допускать ущерба интересам жителей и общественной безопасности от подобных антиобщественных проявлений. Данный факт организации свалки прямо на открытом участке в жилом микрорайоне столицы Приморья показывает явно недостаточное внимание властей региона и города к таким проблемам, поэтому мониторинг экологической ситуации активистами ОНФ будет продолжен», — добавляет Папышева.