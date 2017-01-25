Жительница Приморья незаконно приютила более девяти тысяч иностранцев

«Приговором мирового суда города Уссурийск 32-летняя местная жительница признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Женщина предоставляла услуги проживания в многоквартирном двухэтажном доме по улице Некрасова. За восемь месяцев 2015 года она фиктивно постановила на учет 9117 граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, КНР, Украины, Молдовы и Белоруссии», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники отдела МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю выяснили, что фактически по месту регистрации иностранцы не проживали.

Кроме того, в ходе проверки было установлено, что само здание является заброшенным и не используется в качестве жилого помещения.

В результате суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, за оформление каждой фиктивной регистрации гражданке предстоит заплатить в бюджет около 11 (одиннадцати) рублей.