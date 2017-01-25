Водолазы высадили «водорослевый лес» в Приморском океанариуме
Коллекция водорослей и морских животных дополнена новыми видами.
Коллекция водорослей и морских животных дополнена новыми видами.
Владивосток, 25 января, PrimaMedia.
Один из самых больших в Приморском океанариуме бассейнов «Водорослевый лес» пополнился новыми видами морских растений и животных. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Водорослевый лес» — один из самых крупных бассейнов в океанариуме. Объем воды 440 тонн, это почти 20 железнодорожных цистерн. Водолазы посадили ламинарию, саргассум, филоспадекс, анфельцию и ульву, которую называют «морским салатом» за сходство в цвете и форме с обычным салатом, — сообщили в
Была также дополнена также коллекция придонных морских животных — высажены асцидии и актинии, которых называют морскими цветами.
Отмечается, что этот бассейн — один из тех, что требуют наиболее тщательного ухода и внимания. Водоросли растут быстро, но живут сравнительно недолго. Потерявшие декоративность растения нужно заменять, подсаживать новые. Причем высаживать их надо так, чтобы живые обитатели смотрелись особенно выигрышно.
«Особенность водоема еще и в том, что авторы экспозиции не могут сами реализовать запланированное. Мы работаем с водолазами, — рассказал старший
В «Водорослевом лесу» представлена флора и фауна Охотского и Берингова морей. Это холодные моря, температура воды здесь 10 -11 градусов. Глубина и холод накладывают отпечаток на работу водолазов. Они используют сухие гидрокостюмы и могут находиться на дне не дольше часа. Для начала счищают со стенок бассейна обрастания диатомовых водорослей. Затем под контролем
Сегодня в «водорослевом лесе» живут не только водоросли, но и беспозвоночные и рыбы, обитающие в холодноводных морях.