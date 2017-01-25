Водолазы высадили «водорослевый лес» в Приморском океанариуме

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Один из самых больших в Приморском океанариуме бассейнов «Водорослевый лес» пополнился новыми видами морских растений и животных. Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу океанариума, с помощью водолазов специалисты посадили ламинарию, саргассум, филоспадекс, анфельцию и другие виды водорослей.

«Водорослевый лес» — один из самых крупных бассейнов в океанариуме. Объем воды 440 тонн, это почти 20 железнодорожных цистерн. Водолазы посадили ламинарию, саргассум, филоспадекс, анфельцию и ульву, которую называют «морским салатом» за сходство в цвете и форме с обычным салатом, — сообщили в пресс-службе.

Была также дополнена также коллекция придонных морских животных — высажены асцидии и актинии, которых называют морскими цветами.

Отмечается, что этот бассейн — один из тех, что требуют наиболее тщательного ухода и внимания. Водоросли растут быстро, но живут сравнительно недолго. Потерявшие декоративность растения нужно заменять, подсаживать новые. Причем высаживать их надо так, чтобы живые обитатели смотрелись особенно выигрышно.

«Особенность водоема еще и в том, что авторы экспозиции не могут сами реализовать запланированное. Мы работаем с водолазами, — рассказал старший специалист-альголог отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Приморского океанариума Владимир Козьменко. — Но и водолазам непросто действовать. С внешней стороны мы видим композицию так, а водолазы в воде видят ее иначе. Мы учимся понимать друг друга. Набрасываем на доске схему, где и что размещать. На ней обозначаем камни и прочие ориентиры. Водолаз работает, сверяясь с этой схемой».

В «Водорослевом лесу» представлена флора и фауна Охотского и Берингова морей. Это холодные моря, температура воды здесь 10 -11 градусов. Глубина и холод накладывают отпечаток на работу водолазов. Они используют сухие гидрокостюмы и могут находиться на дне не дольше часа. Для начала счищают со стенок бассейна обрастания диатомовых водорослей. Затем под контролем специалистов-альгологов (биологи, изучающие водоросли — прим. ред.) приступают к уборке дна, а после этого — к посадкам новых растений.

Сегодня в «водорослевом лесе» живут не только водоросли, но и беспозвоночные и рыбы, обитающие в холодноводных морях.