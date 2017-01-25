Челнинцы стали лидерами среди татарстанцев по полученным онлайн госуслугам

Из расчета на 1 жителя города в Республике Татарстан (учитывались все услуги, полученные на Портале государственных и муниципальных услуг uslugi.tatarstan.ru и через мобильное приложение «Услуги РТ» при указании в личном кабинете района или города проживания по прописке) каждый зарестрированный в Набережных Челнах гражданин получил в среднем 13,2 электронной услуги.

На втором месте оказались жители Нижнекамска — на их долю пришлось по 12,8 электронной услуги, казанцы заняли третье место — 8,9 удовлетворенных обращений. Меньше всего электронных услуг на одного жителя приходится в Атнинском районе республики — 0,8 услуги.