Челнинцы стали лидерами среди татарстанцев по полученным онлайн госуслугам

Из расчета на 1 жителя города в Республике Татарстан (учитывались все услуги, полученные на Портале государственных и муниципальных услуг uslugi.tatarstan.ru и через мобильное приложение «Услуги РТ» при указании в личном кабинете района или города проживания по прописке) каждый зарестрированный в Набережных Челнах гражданин получил в среднем 13,2 электронной услуги.
На втором месте оказались жители Нижнекамска — на их долю пришлось по 12,8 электронной услуги, казанцы заняли третье место — 8,9 удовлетворенных обращений. Меньше всего электронных услуг на одного жителя приходится в Атнинском районе республики — 0,8 услуги.
Напомним, сегодня на портале государственных услуг Республики Татарстан можно воспользоваться в электронном виде услугами записи на прием к врачу, услугам в сфере ЖКХ, получить счет-фактуру, ввести показания счетчиков, оплатить услуг; подать заявление на предоставление земель многодетным семьям, регистрацию брака и рождения ребенка, смерти, расторжения брака, выдачу повторных свидетельств, справок об актах гражданского состояния, постановку в очередь в детский сад; записаться на прием в соцзащиту, проверить баланс школьной карты, отслеживать и оплачивать услуги детского сада; просмотреть электронный дневник ребенка и записаться на прием в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан.