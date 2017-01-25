Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Страховщики не хотят продавать ОСАГО «токсичным» регионам
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
10:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинцы стали лидерами среди татарстанцев по полученным онлайн госуслугам

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Жители Набережных Челнов по итогам 2016 года стали лидерами среди татарстанцев по полученным в электронном виде госуслугам. Об этом сообщает портал мэрии Автограда.

Из расчета на 1 жителя города в Республике Татарстан (учитывались все услуги, полученные на Портале государственных и муниципальных услуг uslugi.tatarstan.ru и через мобильное приложение «Услуги РТ» при указании в личном кабинете района или города проживания по прописке) каждый зарестрированный в Набережных Челнах гражданин получил в среднем 13,2 электронной услуги.

На втором месте оказались жители Нижнекамска — на их долю пришлось по 12,8 электронной услуги, казанцы заняли третье место — 8,9 удовлетворенных обращений. Меньше всего электронных услуг на одного жителя приходится в Атнинском районе республики — 0,8 услуги.

Напомним, сегодня на портале государственных услуг Республики Татарстан можно воспользоваться в электронном виде услугами записи на прием к врачу, услугам в сфере ЖКХ, получить счет-фактуру, ввести показания счетчиков, оплатить услуг; подать заявление на предоставление земель многодетным семьям, регистрацию брака и рождения ребенка, смерти, расторжения брака, выдачу повторных свидетельств, справок об актах гражданского состояния, постановку в очередь в детский сад; записаться на прием в соцзащиту, проверить баланс школьной карты, отслеживать и оплачивать услуги детского сада; просмотреть электронный дневник ребенка и записаться на прием в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 дней
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь