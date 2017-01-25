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07:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

В среду днём в Челябинске синоптики обещают -14 градусов

Возможен небольшой снег.

Днём в Челябинске температура воздуха составит -14 градусов, сообщают в городском гидрометцентре.

Сегодня, 25 января, в городе ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью -16,-18 градусов, днём -14,-16. Ветер южный с переходом на северо-восточный 5−10 м/с.

Сегодня по народному календарю Татьянин день. Если солнышко проглянет — к раннему прилету птиц. Снег на Татьяну — лето дождливое: «Если снегопад — летом дождик част». Мороз и солнце в этот день — к хорошему лету.

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