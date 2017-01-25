Ограничение движения по улице 25 Октября в Иркутске продлили

В Иркутске до 26 января продлили ограничение движения по улице 25 Октября в районе дома № 29. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Напомним, что на этом участке улицы 25 Октября проводятся аварийные работы по замене поврежденного электрического кабеля. Ранее планировалось восстановить движение уже 23 января. Однако, по словам подрядчика, объем работ оказался больше прогнозируемого. Из-за этого пришлось продлить ремонт.