Ограничение движения по улице 25 Октября в Иркутске продлили
Объем работ оказался больше, чем подрядчик прогнозировал.
Объем работ оказался больше, чем подрядчик прогнозировал.
В Иркутске до 26 января продлили ограничение движения по улице 25 Октября в районе дома № 29. Об этом сообщает
Напомним, что на этом участке улицы 25 Октября проводятся аварийные работы по замене поврежденного электрического кабеля. Ранее планировалось восстановить движение уже 23 января. Однако, по словам подрядчика, объем работ оказался больше прогнозируемого.