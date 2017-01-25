Запись на проект «Старость в радость» в Иркутске стартует 1 февраля

В Иркутске запись на участие в проекте «Старость в радость» стартует в феврале. Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, записаться на бесплатные курсы горожане от 55 лет и старше смогут записаться с 1 по 3 февраля.

Проект «Старость в радость» объединяет такие курсы как «Бабушка-онлайн» (курсы по повышению компьютерной грамотности), «Бабушка-полиглот» (курсы по изучению иностранных языков — английский, немецкий, французский, китайский), «Бабушка-фитнес» (занятия йогой и лечебной физической культурой для людей старшего возраста), «Бабушка-гламур» (обучение уходу за собой, имиджу и красоте). Кроме того, пройдут курсы «Рисунок с нуля» (занятия посвящены основам рисования и живописи) и «Танцующий город» (дает возможность попробовать себя в танцевальном жанре).

Записаться на бесплатные курсы можно по адресу: Иркутск, улица Марата, 14, кабинет 110, с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.