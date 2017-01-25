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05:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Брать под опеку одиноких стариков могут разрешить в Иркутской области

В Иркутской области может появиться закон, позволяющий семьям брать под опеку одиноких пожилых людей, получая из бюджета вознаграждение и деньги на содержание подопечного.

Как рассказал 24 января 2017 года министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов во время рабочей поездки депутатов Законодательного собрания в Раздолье Усольского района, сейчас ставится вопрос о том, что в стационарных учреждениях должны находиться больные и одинокие пожилые люди, остальным нужно жить дома, получая помощь. По его словам, замещающая семья могла бы получать выплату в 13−15 тыс. рублей в месяц на содержание пожилого человека и в качестве вознаграждения.

Напомним, в Раздолье расформировано отделение активного долголетия Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который работал здесь 16 лет. Уровень огнестойкости деревянного здания не позволяет жить в нём круглосуточно. До конца 2016 года подопечных перераспределили в другие стационарные соцучреждения. Жители посёлка уточнили, возможно ли в Раздолье построить безопасный двухэтажный дом-интернат для престарелых, куда могли бы вернутся прежние жильцы, которые, по их сведениям, сейчас жалуются на переезд. Кроме того, новый дом-интернат дал бы посёлку рабочие места.

Владимир Родионов пояснил, что постройка нового дома-интерната потребовала бы больших затрат. Кроме того, содержание одного жильца в ликвидированном учреждении обходилось государству в 40−80 тыс. рублей в месяц, по области средний показатель — 27−28 тыс. рублей. Дом-интернат нёс большие затраты по электроэнергии, доставке продуктов.

Министр напомнил, что четыре года назад в очереди на место в дома-интернаты в стояли около 700 человек. На 1 января 2017 года в ней числились 147 человек. Он сказал, что к концу года очередь планируется закрыть, распределив людей в Усть-Илимск и посёлок Чунский. Возможно, очередь исчезнет, если принять вышеупомянутый закон Иркутской области, аналогичные уже действуют в разных регионах России. Министр предположил, что в случае принятия закона жители Раздолья, ранее трудившиеся в доме-интернате, могли бы попробовать такую форму работы.

Вице-спикер ЗС, председатель комитета по социальной защите и здравоохранению Андрей Лабыгин сказал, что депутаты готовы принять такой законопроект. Он считает общемировой тенденцией ситуацию, когда одиноких пожилых людей не селят в доме-интернате, а размещают в семьях, пусть и не родных. Депутат подчеркнул, что это даёт пенсионерам другое качество жизни, при этом должно быть выгодно семье.

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