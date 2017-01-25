В Омске родилась змея с двумя головами

Пара зелёных питонов появилась в Детском зоопарке шесть лет назад. Их привезли из Санкт-Петербурга. В живой природе они обитают в Новой Гвинее, на нескольких прилегающих островах (Миссул, Сирам и архипелаг Ару), а также на востоке полуострова Кейп-Йорк в Австралии. Этот вид предпочитает тропические дождевые леса, поднимаясь высоко в горы.

— Благодаря своеобразному и красивому внешнему виду эти змеи содержатся и размножаются в разных зоопарках мира, однако до сих пор этот вид считается проблемным для террариума, в его систематике остаются невыясненные вопросы, а многие природные популяции находятся в весьма уязвимом положении.

Древесные питоны в природе откладывают яйца в дуплах деревьев. Как и все питоны, этот вид способен с помощью сокращений тела поднимать температуру инкубации до оптимальной, поэтому яйца зеленых питонов не переносят сильных колебаний температуры, и успешная инкубация возможна только в термостабильных условиях при средней температуре 31 °C с перепадами не более чем на 0,5°С. В этом случае через 49−52 дня из всех отложенных яиц вылупляются молодые питоны.

Всего в омском Экоцентре появилось на свет 11 молодых питончиков, и один из них весьма необычный. Это сиамские близнецы, но специалистов это не удивило.

Калиопи Куликова, специалист Детского эколого-биологического центра:

— Самым типичным видом мутации среди змей является наличие двух голов у одной особи; такое нарушение происходит вследствие тех же биологических процессов, что и рождение сиамских близнецов у людей. Причиной их появления на свет может быть как генетическая мутация, так и неполное разделение однояйцевых близнецов на ранней стадии их развития.

Двухголовых змей жители островов часто ловят и сохраняют в качестве талисманов. Сами они не неспособны выжить в дикой природе. В Омске за ними будут ухаживать специалисты. А одного из представителей молодняка Ару уже высадили в отдельном контейнере в вольер вместе с родителем. Так что посетители могут на него посмотреть.