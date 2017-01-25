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07:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Снежная и ветреная среда ожидает казахстанцев

АСТАНА, 25 янв — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в западных областях — осадки, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

Источник: Sputniknews.kz

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, усиление ветра — 15−20, местами 25, днем порывы — 30 м/с.

В Алматинской области — туман, усиление ветра днем — 15−20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях — туман, усиление ветра ночью — 15−20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью — 15−20 м/с.

В Мангистауской области — туман, усиление ветра — 17−22 м/с.

В Атырауской — местами туман, гололед, усиление ветра днем — 15−20 м/с.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях синоптики прогнозируют метель, гололед, в Актюбинской области — усиление ветра — 15−20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях — усиление ветра — 15−20, местами 25 м/с, местами метель.

В Карагандинской области — метель, усиление ветра — 15−20, днем порывы — 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами метель, усиление ветра — 17−22 м/с.

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