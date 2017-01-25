Снежная и ветреная среда ожидает казахстанцев
АСТАНА, 25 янв — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в западных областях — осадки, сообщила
АСТАНА, 25 янв — Sputnik. На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в западных областях — осадки, сообщила
В Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются метель, усиление ветра — 15−20, местами 25, днем порывы — 30 м/с.
В Алматинской области — туман, усиление ветра днем — 15−20 м/с.
В Жамбылской,
В Кызылординской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью — 15−20 м/с.
В Мангистауской области — туман, усиление ветра — 17−22 м/с.
В Атырауской — местами туман, гололед, усиление ветра днем — 15−20 м/с.
В Актюбинской,
В Костанайской,
В Карагандинской области — метель, усиление ветра — 15−20, днем порывы — 25 м/с.
В