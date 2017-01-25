Туристический маршрут на ретротрамвае запустят в Нижнекамске
(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В феврале 2017 года в Нижнекамске для проведения экскурсий по городу будет выпущен на рельсы раритетный трамвай. Об этом сообщает НТР-24.
(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В феврале 2017 года в Нижнекамске для проведения экскурсий по городу будет выпущен на рельсы раритетный трамвай. Об этом сообщает НТР-24.
Проект приурочен к 50-летию с начала трамвайного движения в городе. «Горэлектротранспорт» уже восстановил один из первых вагонов, выходивших на маршруты и перевозивший первостроителей Нижнекамска 50 лет назад. Первый трамвайный рейс в Нижнекамске был пущен в феврале 1967 года.
В настоящее время ретротрамвай проходит обкатку, проводятся заключительные технические работы. Торжественный спуск вагона на рельсы намечен на 15 февраля.
Напомним, в августе 2016 года недалеко от городского трамвайного депо Нижнекамска открыли памятник трамваю.