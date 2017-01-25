Туристический маршрут на ретротрамвае запустят в Нижнекамске

Проект приурочен к 50-летию с начала трамвайного движения в городе. «Горэлектротранспорт» уже восстановил один из первых вагонов, выходивших на маршруты и перевозивший первостроителей Нижнекамска 50 лет назад. Первый трамвайный рейс в Нижнекамске был пущен в феврале 1967 года.

В настоящее время ретротрамвай проходит обкатку, проводятся заключительные технические работы. Торжественный спуск вагона на рельсы намечен на 15 февраля.

Напомним, в августе 2016 года недалеко от городского трамвайного депо Нижнекамска открыли памятник трамваю.