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09:59 (мск), источник: ИА Татар-информ

Туристический маршрут на ретротрамвае запустят в Нижнекамске

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). В феврале 2017 года в Нижнекамске для проведения экскурсий по городу будет выпущен на рельсы раритетный трамвай. Об этом сообщает НТР-24.

Проект приурочен к 50-летию с начала трамвайного движения в городе. «Горэлектротранспорт» уже восстановил один из первых вагонов, выходивших на маршруты и перевозивший первостроителей Нижнекамска 50 лет назад. Первый трамвайный рейс в Нижнекамске был пущен в феврале 1967 года.

В настоящее время ретротрамвай проходит обкатку, проводятся заключительные технические работы. Торжественный спуск вагона на рельсы намечен на 15 февраля.

Напомним, в августе 2016 года недалеко от городского трамвайного депо Нижнекамска открыли памятник трамваю.

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