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05:47 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эксперты предсказали нашествие вредителей на леса Красноярского края

Особо негативное влияние ожидается в районах, пострадавших от пожаров.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае ожидается крупное нашествие лесных вредителей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на прогноз экспертного центра «Антистихия».

По данным аналитиков, в 2017 году край попадет в число регионов, где будет наблюдаться наиболее негативное влияние паразитов. Всего увеличение количества вредителей прогнозируется в 27 субъектах РФ, в том числе в Иркутской, Томской и Кемеровской областях.

По оценке экспертов, особо негативное влияние паразитов будет фиксироваться в районах с лесами, поврежденными пожарами. На территориях существует риск ухудшения состояния и гибели древостоя.

К вредителям специалисты относят насекомых, которые наиболее часто встречаются в лесах. В меньшей степени на флору влияют некоторые виды клещей и грызуны (особенно мыши и зайцы).

Напомним, сейчас красноярские ученые занимаются созданием нового биопрепарата, позволяющего успешно бороться с шелкопрядом (наиболее популярным в лесах паразитом). В основу разработки входят сибирские штаммы бактерий и грибов, регулирующие численность насекомых. Препараты планируется опробовать на практике уже в этом году.

Размножение шелкопряда в лесах Сибири является одной из самых острых проблем профильного хозяйства. В 50-х годах XX века вредитель уничтожил свыше 4 млн га хвойного леса. Сейчас распространение насекомых также вызывает тревогу у специалистов.

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Эксперты предсказали нашествие вредителей на леса Красноярского края
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