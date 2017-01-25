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07:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дороги закрыты в семи регионах Казахстана

АСТАНА, 25 янв — Sputnik. Закрыты дороги и объявлено штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана в связи с усилением ветра и метелью, сообщается на сайте комитета по ЧС МВД РК.

Источник: Sputniknews.kz

В связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на участках автодорог в Астане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

В Астане закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д республиканского значения Астана — Кокшетау, Екатеринбург — Алматы (1280−1353 км, Астана — граница Карагандинской области).

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д республиканского значения Астана — Петропавловск (18−230 км, Астана — Щучинск), Жаксы — Есиль — Бузулук (0−82 км, п. Жаксы — п. Бузулук), Костанай — Ауеликоль — Сурган (232−260 км, граница Костанайской области — п. Сурган), Жезказган — Петропавловск (377−595 км, граница Костанайской области — граница Северо-Казахстанской области), Екатеринбург — Алматы (856−1006 км, граница Северо-Казахстанской области — Атбасар), Екатеринбург — Алматы (1280−1353 км, Астана — граница Карагандинской области).

В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д Актобе — Астрахань (177−330 км, п. Шубаркудык — граница Атырауской области), Кандыагаш — Эмба — Шалкар — Иргиз (0−257 км, Кандыагаш — Шалкар), Самара — Шымкент (618−703 км, п. Маржанбулак — п. Кобда), Актобе — Астрахань (11−135 км, Актобе — п. Шубаркудык), Актобе — Орск (17−176 км, п. Пригородный — граница РФ), Карабутак — Комсомол (0−231 км, п. Карабутак — граница Костанайской области), Самара — Шымкент (753−965 км, Актобе — п. Карабутак), «Северный обход» (0−39 км).

В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д Жезказган — Петропавловск (136−246 км, п. Улытау — граница Костанайской области).

В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на а/д Костанай — Аулиеколь — Сурган (108−232 км, п. Аулиеколь — граница Акмолинской области), Жезказган — Петропавловск (252−377 км, граница Карагандинской области — Аркалык — граница Акмолинской области), Карабутак — Денисовка (231−387 км, п. Денисовка — граница Актюбинской области), Житикара — граница РФ (252−377 км).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке а/д областного значения Шакат — Восточное — Шалдай (0−121км); Майкаин — Экибастуз (0−29 км).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение на автомобильных дорогах областного значения для всех видов автотранспорта по всем направлениям в следующих районах: Айыртауский, Есильский, М. Жумабаева, Кызылжарский, Г. Мусрепова, Тайынша, Тимирязевский, Уалихановский и Шал акына.

В Астане 25 января, ночью 26 января ожидается метель, усиление юго-западного ветра, порывы — 15−20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской областях 25 января ожидается усиление юго-западный ветра 15−20 м/с, местами 25 м/с, днем порывы — до 30 м/с. Местами метель.

В дельте р. Или, в протоке Жидели за счет образовавшегося зажора льда в районе пос. Коктал продолжаются подъемы уровней воды на гидропостах ниже ответвления Жидели. Уровни воды приблизились к опасным отметкам, ожидаются разливы и подтопления в поселках Аккол, Аралтобе (Алматинская область).

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