Бездомные собаки терроризируют работников и воспитанников детского сада в Новосибирске

Алина Соболева, мама воспитанницы детского сада № 88: «Каждый раз, когда наверно забираю ребенка. Каждый раз то на территории, то за территорией стайка собак. Штуке пять — шесть их».

И так уже несколько лет. Бездомные собаки терроризируют родителей, работников и воспитанников детского сада.

Татьяна Матвеева, заведующая детским садом № 88: «Всегда пере тем, как выйти на прогулку. Дворник выгоняет собак или завхоз осматривает что бы их не было. — Приходится предпринимать какие то действия что бы обезопасить детей? — Да, да».

Но даже такие меры бывают не эффективны.

Ирина Елисева, мама воспитанницы детского сада № 88: «Во вторник на этой неделе. Дети на дневной прогулке пошли на свой участок. С криками с радостными визгами и собаки выскочили из-под беседки. Слава богу не покусали никого — пока. Но они скалятся, рычат, лают. Собаки довольно крупные».

Александра Чухманская, воспитанница детского сада № 88: «Мы потом ушли на группу… на соседнюю. — Испугались? — Да испугалась… Сильно».

Как оказалось, у стаи есть предводитель — одинокая пенсионерка.

Игорь Капориков, корреспондент: «Каждый день. Утром и вечером. Баба Маруся приносит вот именно в это место кастрюли с едой. А также на протяжении нескольких лет строит вот такую специфическую будку, куда проносит одеяла, подушки. В общем все для того что бы собакам было комфортно. Женщина не только подкармливает собак, но и опекает их. Заметив чужака — «показала зубы».

Женщина уверена — она права. Собаки бездомные, а значит голодные. Если не кормить — могут выйти на настоящую охоту. То, что звери уже одичали и представляют угрозу для окружающих — пенсионерка, судя по всему — не понимает. Или не хочет понимать.

В администрации Ленинского района местных жителей заверили — с этой стаей разберутся в ближайшее время. Баба Маруся тоже пообещала без сбоя не сдаваться.