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06:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске проверяют предприятие из-за жалоб на невыплату зарплат

Работники завода «Техсталь» с июля прошлого года не получали заработную плату в полном объеме.

На одном из предприятий Новосибирска сотрудникам с июля 2016 года не выплачивают зарплату. Об этом сообщили в пресс- службе Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Ведомство проводит доследственную проверку. Проверка установит, какую сумму денежных средств работниками предприятия не выплатили, и сколько людей пострадало от нарушения их прав.

Если эти факты подтвердятся, в отношении руководства предприятия будут приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед рабочими.

По результатам проверки СКР примет процессуальное решение.

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