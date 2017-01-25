В Новосибирске проверяют предприятие из-за жалоб на невыплату зарплат

На одном из предприятий Новосибирска сотрудникам с июля 2016 года не выплачивают зарплату. Об этом сообщили в пресс- службе Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Ведомство проводит доследственную проверку. Проверка установит, какую сумму денежных средств работниками предприятия не выплатили, и сколько людей пострадало от нарушения их прав.

Если эти факты подтвердятся, в отношении руководства предприятия будут приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед рабочими.

По результатам проверки СКР примет процессуальное решение.