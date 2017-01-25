В Омской области на карантин из-за гриппа закрылись уже 15 школ

«По состоянию на 24 января в Омской области в связи с эпидемией гриппа полностью закрыто 15 школ, из них восемь расположено в Омске», — уточнили в пресс-службе регионального минобразования.

Также частично закрыты 54 школы, из них большинство (43) расположены в городе, остальные в районах — Исилькульский (три), Москаленский (две), Нововаршавский (одна), Таврический (пять).

Полностью закрыты два детских сада: один в городе и еще один в Москаленском районе. Частично не работают 30 дошкольных образовательных учреждений, из них большинство (24) в Омске.

Отметим, что накануне омские врачи заявили, что предпосылок для снижения уровня заболеваемости в регионе пока нет.