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07:38 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине существенно сократят срок действия водительских удостоверений

МВД Украины готовит имплементацию Директивы 2006/126/ЕС о водительских удостоверениях.

Источник: Telegraf.com.ua

Будут изменены категории транспортных средств, сократится срок действия документов, а в самих карточках для защиты от подделок появятся микрочипы.

О будущих изменениях сообщила замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева. В настоящее время водительские удостоверения национального образца выдаются на срок до 30 лет, а у многих автомобилистов «права» вовсе не имеют ограничений.

По словам Анастасии Деевой, новые документы будут действительными от 5 до 15 лет, в зависимости от категории транспортного средства. Цель нововведения — периодическая проверка знаний и навыков водителей, а также оценка медицинских и психофизиологических показателей.

Кроме того в рамках имплементации Директивы 2006/126/ЕС будут изменены возрастные категории для допуска к управлению некоторыми видами транспорта. Вместе с этим МВД работает над внедрением в украинское законодательство норм Директивы 2008/68/ЕС об обеспечении безопасности при перевозке опасных грузов.

«Если коротко, будут установлены новые стандарты периодичности прохождения технического контроля транспорта, перевозящего опасные грузы; стандарты подготовки и экзаменации водителей и ответственных за перевозку лиц; а также введена усовершенствованная система отчетности. Все эти новации призваны реализовать главную цель Директивы — гарантировать безопасность дорожного движения и международных перевозок», — отметила замминистра МВД.

О разработке новых водительских удостоверений стало известно в сентябре 2016 года. Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий тогда сообщил, что новые «права» внешне будут мало отличаться от современных пластиковых карточек. В электронном чипе будет продублирована информация лицевой и обратной сторон пластикового документа: ФИО, фотография, дата рождения, подпись, дата выдачи документа и открытые категории на право управления транспортными средствами.

Удостоверение нового образца планируется внедрить с ноября 2017 года.

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