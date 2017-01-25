Красноярску выбрали главного художника

Победителем конкурса на замещение должности главного художника Красноярска стала Наталия Прибыльнова, работавшая ранее на таких же постах в Тобольске и Тюмени. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Отметим, что именно Прибыльнову прочили на пост главного художника города в ноябре 2015 года, после того как губернатор Виктор Толоконский впервые заявил о необходимости введения такой должности. Вероятным претендентом Прибыльнову тогда называл главный архитектор Красноярска Андрей Макаров, сам ныне отправленный в отставку.

Добавим, что данных о других участниках конкурса на сайте мэрии нет.