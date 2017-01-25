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06:30 (мск), источник: АиФ Красноярск

Студенты из Красноярска на один день стали инспекторами ДПС

Стажеры останавливали нарушителей и вручали им памятки по безопасному вождению автомобиля.

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» воспитанники Красноярского Автотранспортного техникума попробовали себя в роли инспекторов ДПС. На один день они стали стажерами дорожных полицейских. Для начала с ними провели инструктаж по технике безопасности. Поскольку инспектор выходит на проезжую часть, безопасность — самое важное в этой работе. Инспекторы поделились своим опытом, рассказали, как нужно общаться с пешеходами и водителями. Кстати, водители, которых остановили стажеры, получили в подарок памятки. «Такая акция позволяет студентам получить реальные впечатления о профессии. Возможно, кто-то из этих ребят в будущем выберет эту профессию для себя», — прокомментировала Ксения Хахулина, старший инспектор по пропаганде полка ДПС ГИБДД г. Красноярска.

Кстати, всего за час работы в центре Красноярска стажеры обнаружили у двух водителей отсутствие страховых полюсов. Еще одного водителя остановили и привлекли к ответственности за то, что он не пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Напомним, акцию «Студенческий десант» проводит ГУ МВД России совместно с Общественным советом. В Красноярске студенты уже побывали в полку ППС, познакомились с работой экспертов-криминалистов, узнали тонкости кинологической службы полиции.

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