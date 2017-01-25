В Омске появится первый в России географариум

На радиозаводе имени Попова презентовали необычный музейный комплекс. Вход на мероприятие бесплатный, а каждый посетитель получает планшет.

Музейный комплекс состоит из трех залов со специальными средствами визуализации. Главная цель музея — непосредственное общение с гостями. На время экскурсии посетители станут не просто слушателями, но и участниками происходящего.

Как рассказал заместитель гендиректора по связям с общественностью ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» Александр Самгин, который лично провел первую экскурсию, музей рассчитан на посетителей всех возрастов: от школьников до ветеранов.

«Музей рассчитан на 3 группы посетителей — это ребятишки, которые придут сюда впервые и впервые столкнуться с радиоделом. Им экскурсовод будет рассказывать, кто такой Александр Попов, что такое радиоволны и так далее. Взрослым людям будет гораздо интереснее увидеть своими глазами то, о чем они когда-то читали в учебниках. Потрогать, посмотреть, пощупать. А также ветераны. К сожалению, у нас сейчас нет в живых тех ветеранов, которые застали Александра Попова, но все равно пожилым людям будет интересно посмотреть, как современные технологии преподносят вроде бы традиционные вещи», — отметил Самгин.

Музей будет открыт для посещения абсолютно бесплатно. Единственным условием является предварительная запись. Организованные группы смогут посещать мероприятия не более чем 7−10 человек одновременно.