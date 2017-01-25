В Омске появится первый в России географариум
Музейный комплекс состоит из трех залов со специальными средствами визуализации.
Музейный комплекс состоит из трех залов со специальными средствами визуализации.
На радиозаводе имени Попова презентовали необычный музейный комплекс. Вход на мероприятие бесплатный, а каждый посетитель получает планшет.
Музейный комплекс состоит из трех залов со специальными средствами визуализации. Главная цель музея — непосредственное общение с гостями. На время экскурсии посетители станут не просто слушателями, но и участниками происходящего.
Как рассказал заместитель гендиректора по связям с общественностью ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» Александр Самгин, который лично провел первую экскурсию, музей рассчитан на посетителей всех возрастов: от школьников до ветеранов.
«Музей рассчитан на 3 группы посетителей — это ребятишки, которые придут сюда впервые и впервые столкнуться с радиоделом. Им экскурсовод будет рассказывать, кто такой Александр Попов, что такое радиоволны и так далее. Взрослым людям будет гораздо интереснее увидеть своими глазами то, о чем они
Музей будет открыт для посещения абсолютно бесплатно. Единственным условием является предварительная запись. Организованные группы смогут посещать мероприятия не более чем 7−10 человек одновременно.