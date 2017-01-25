Очередной циклон доберется до Хабаровска уже в ближайшую пятницу

Хабаровск, 25 января, AmurMedia.

Очередной циклон доберется до Хабаровского края уже в ближайшую пятницу, 27 января. В дальневосточной столице он «отметится» снегопадом с усилением ветра до 8−13м/с. Однако, по прогнозам специалистам, уже в субботу циклон пойдет на спад, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— Циклон в Хабаровском крае ожидается в грядущую пятницу, 27 января. В дальневосточной столице он также себя проявит, однако большее влияние будет оказывать все-таки на восточные и центральные районы края. Больше снега мы ждем именно там. Снегопад ожидается и в Хабаровске, но достаточно умеренный, до 5 мл. Вместе с тем осадки будут сопровождаться довольно ощутимым ветром силой до 8−13м/c, поэтому будет казаться, что их выпало больше. В субботу ночью снег, скорее всего, еще сохранится, а днем уже будет преимущественно без осадков, — отметила Галина Брынцева.

По словам специалиста, несмотря на снег и усиление ветра, температуры в краевом центре в этот день понизятся.

— Циклон идет теплый, поэтому, если завтра, к примеру, температурный фон будет в пределах −17…−22°C и до 30 градусов мороза, то в предстоящую пятницу, 27 января, ночная температура составит −12…−17°C, дневная будут еще теплее — от -8 до -15°C, — уточнила Галина Брынцева.