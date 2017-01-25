В Омске хирурги извлекли из бронхов школьницы канцелярскую кнопку

Омским медикам удалось без операции извлечь из бронхов 13-летней девочки канцелярскую кнопку. Инородное тело хирурги вытащили через естественные дыхательные пути.

Школьница поступила в отделение гнойной хирургии городской детской клинической больницы № 3 с жалобами на непрекращающийся кашель. Родители долгое время лечили девочку от бронхита, однако медикаменты не помогали.

«Врачи отправили пациентку на рентгеновский снимок грудной клетки. Обследование показало, что в бронхах у девочки находится инородное тело», — сообщил заведующий торакальным отделением ГДКБ № 3 Владимир Кугаевский.

Тогда школьница призналась, что два месяца назад взяла в рот канцелярскую кнопку и нечаянно ей поперхнулась. Она испугалась и решила не рассказывать об инциденте родителям.

Хирурги смогли обойтись без оперативного вмешательства. Кнопку из бронхов пациентки извлекли через естественные дыхательные пути. Процедура, во время которой пациентке пришлось трижды делать бронхоскопию, длилась два часа. В настоящее время девочку выписали из больницы.

По словам медиков, чаще всего им приходится извлекать из бронхов юных пациентов орехи, мелкие игрушки и колпачки от шариковых ручек. Врачи советуют родителям не оставлять без внимания затяжной кашель у детей и не заниматься самолечением.