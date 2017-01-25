В Костанае чиновника оштрафовали на 20 тысяч тенге за маты

В суд на Алимова подал старший судисполнитель Серик Сарбасов. Между ними случился конфликт из-за того, что Сарбасов пришел на работу не в форме. Как утверждает Сарбасов, Алимову было прекрасно известно, что ему и еще нескольким коллегам бухгалтерия не заказала вовремя форму. Тем не менее, начальник поднял шум. Тогда он и произнес бранные слова.

Брань чиновника слышал весь этаж. Вызванные в суд свидетели разделились: кто-то решил защитить шефа, сказав, что он ругал Сарбасова, но не бранился, другие же даже хотели повторить выражения в ходе заседания. Однако судья попросил их нецензурные выражения написать на бумажках и передать участникам процесса для ознакомления, а не произносить вслух.

Сам 28-летний подсудимый заявил, что уже 10 лет работает в органах, закончил юридическую академию, поэтому нецензурные слова в его речи отсутствуют.

Суд в свою очередь оштрафовал начальника на 10 МРП, но арестовывать на 10 суток не стали.

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