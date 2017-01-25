В Костанае чиновника оштрафовали на 20 тысяч тенге за маты
В Костанае прошло судебное заседание над замначальником облдепартамента юстиции Жандосом Алимовым. Чиновника обвиняли в мелком хулигантсве
В Костанае прошло судебное заседание над замначальником облдепартамента юстиции Жандосом Алимовым. Чиновника обвиняли в мелком хулигантсве
В суд на Алимова подал старший судисполнитель Серик Сарбасов. Между ними случился конфликт
Брань чиновника слышал весь этаж. Вызванные в суд свидетели разделились:
Сам 28-летний подсудимый заявил, что уже 10 лет работает в органах, закончил юридическую академию, поэтому нецензурные слова в его речи отсутствуют.
Суд в свою очередь оштрафовал начальника на 10 МРП, но арестовывать на 10 суток не стали.
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