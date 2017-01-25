Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Известная певица найдена мертвой в сгоревшей машине
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
07:08 (мск), источник: Nur.kz

В Костанае чиновника оштрафовали на 20 тысяч тенге за маты

В Костанае прошло судебное заседание над замначальником облдепартамента юстиции Жандосом Алимовым. Чиновника обвиняли в мелком хулигантсве из-за нецензурной брани, сообщает «Время».

В суд на Алимова подал старший судисполнитель Серик Сарбасов. Между ними случился конфликт из-за того, что Сарбасов пришел на работу не в форме. Как утверждает Сарбасов, Алимову было прекрасно известно, что ему и еще нескольким коллегам бухгалтерия не заказала вовремя форму. Тем не менее, начальник поднял шум. Тогда он и произнес бранные слова.

Брань чиновника слышал весь этаж. Вызванные в суд свидетели разделились: кто-то решил защитить шефа, сказав, что он ругал Сарбасова, но не бранился, другие же даже хотели повторить выражения в ходе заседания. Однако судья попросил их нецензурные выражения написать на бумажках и передать участникам процесса для ознакомления, а не произносить вслух.

Сам 28-летний подсудимый заявил, что уже 10 лет работает в органах, закончил юридическую академию, поэтому нецензурные слова в его речи отсутствуют.

Суд в свою очередь оштрафовал начальника на 10 МРП, но арестовывать на 10 суток не стали.

Копирование и использование данной информации возможно только с разрешения ТОО «Издательство «Время».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алматинских чиновников осудили за подложные работы в центральном парке
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла России сотрудниками ФБР
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
Как сделать тесную квартиру комфортной?
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь