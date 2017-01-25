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07:07 (мск), источник: Вести Приморье

Жареными поросятами встретили моряков-тихоокеанцев, вернувшихся из дальнего похода во Владивосток

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) сегодня вернулся во Владивосток после дальнего похода в водах Мирового океана, во время которого корабли преодолели более 17 тысяч морских миль и участвовали в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016» в индонезийском порту Танджунгприок и в военно-морском российско-индийском учении «Индра НЭВИ-2016» в Бенгальском заливе.

Источник: Вести Приморье

Об этом ТАСС сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома” прибыл в главную базу Тихоокеанского флота город Владивосток. На торжественном митинге, посвященном встрече отряда боевых кораблей, присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, администрации города Владивостока, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие военных моряков. По традиции, экипажам были вручены жареные поросята. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены грамотами и ведомственными знаками отличия», — сообщил Матвеев.

Он уточнил, что боевые корабли под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова выполняли задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 15 октября 2016 года, за это время они преодолели более 17 тысяч морских миль. Тихоокеанцы побывали с деловыми визитами в индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений «Индодефенс-2016», и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд. В середине декабря 2016 года корабли посетили порт Вишакхапатнам Республики Индия и приняли участие в военно-морском российско-индийском учении «Индра НЭВИ-2016» в Бенгальском заливе. В январе 2017 года корабли посетили порты Манила (Филлипины), Пусан «Республика Корея) и Майдзуру (Япония). По завершению визита в порт Майдзуру корабли участвовали в совместном российско-японском военно-морском учении по спасению на море «Сарекс».

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