Жареными поросятами встретили моряков-тихоокеанцев, вернувшихся из дальнего похода во Владивосток

Об этом ТАСС сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля “Адмирал Трибуц” и большого морского танкера “Борис Бутома” прибыл в главную базу Тихоокеанского флота город Владивосток. На торжественном митинге, посвященном встрече отряда боевых кораблей, присутствовали представители командования Тихоокеанского флота, администрации города Владивостока, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие военных моряков. По традиции, экипажам были вручены жареные поросята. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие были награждены грамотами и ведомственными знаками отличия», — сообщил Матвеев.