Почти всю ночь в Иркутске шла расчистки улиц от снега
В Иркутске в ночь на 25 января 2017 года в уборке улиц от снега были задействованы 143 дорожные машины.
В Иркутске в ночь на 25 января 2017 года в уборке улиц от снега были задействованы 143 дорожные машины.
Как сообщает
«К работам приступили сразу после окончания
Днём продолжают работать 34 комбинированные дорожные машины, оснащенные оборудованием для посыпки дорог, 13 тракторов со щетками для уборки проезжей части, 11 погрузчиков, 17 самосвалов и грейдер. Особое внимание будет уделено расчистке тротуаров и остановочных пунктов, поскольку большинство проездов сейчас запаркованы личным транспортом и уборка их весьма затруднительна. Окончательно проезжую часть расчистят ночью. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев крайне внимательно относиться к дорожной ситуации и выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям.