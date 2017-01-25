Почти всю ночь в Иркутске шла расчистки улиц от снега

Как сообщает пресс-служба города, в частности, работали 75 самосвалов, вывозящих снег, в том числе, 51 — от подрядных организаций, 56 — комбинированных дорожных машин, оборудованных щетками для подметания проезжей части, 11 единиц вспомогательной техники, грейдер на расчистке гравийных дорог. Об этом сообщил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. По его словам, согласно СНиП очищенный асфальт должен быть обработан перед снегопадом отсевной смесью для предотвращения образования наледи, на аварийных и неровных участках дороги нужно проливать солевым раствором.

«К работам приступили сразу после окончания часа-пик на дорогах. Перед сотрудниками предприятия стояла задача — в максимально сжатые сроки убрать с проезжей части и вывезти с улиц как можно больше снега перед ожидающимися осадками. Всего было вывезено более 2 тыс. тонн снега. В работах принимали участие 217 человек. Около четырех часов утра, когда начался обильный снегопад, основные магистрали уже были просыпаны щебнем. Всего на обработку проезжей части было израсходовано почти 700 тонн песко-соляной смеси», — отметил Михаил Чайковский.

Днём продолжают работать 34 комбинированные дорожные машины, оснащенные оборудованием для посыпки дорог, 13 тракторов со щетками для уборки проезжей части, 11 погрузчиков, 17 самосвалов и грейдер. Особое внимание будет уделено расчистке тротуаров и остановочных пунктов, поскольку большинство проездов сейчас запаркованы личным транспортом и уборка их весьма затруднительна. Окончательно проезжую часть расчистят ночью. В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают автовладельцев крайне внимательно относиться к дорожной ситуации и выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным условиям.