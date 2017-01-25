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07:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Школы Южноуральска закрыли на карантин

Учащиеся отправляются на внеплановые каникулы.

Карантин введен с сегодняшнего дня, 25 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Такое решение было принято из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ.

«Областной штаб по профилактике гриппа и ОРВИ определил приостановить занятия в образовательных учреждениях Южноуральского городского округа с 25 января, в связи с ростом числа заболевших», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

Отметим, что временно прерван учебный процесс еще в семи муниципалитетах: в Златоустовском городском округе, а также в Аргаяшском, Брединском, Варненском, Октябрьском, Троицком и Чесменском районах.

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