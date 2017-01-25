Школы Южноуральска закрыли на карантин
Учащиеся отправляются на внеплановые каникулы.
Учащиеся отправляются на внеплановые каникулы.
Карантин введен с сегодняшнего дня, 25 января, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Такое решение было принято
«Областной штаб по профилактике гриппа и ОРВИ определил приостановить занятия в образовательных учреждениях Южноуральского городского округа с 25 января, в связи с ростом числа заболевших», — пояснили в
Отметим, что временно прерван учебный процесс еще в семи муниципалитетах: в Златоустовском городском округе, а также в Аргаяшском, Брединском, Варненском, Октябрьском, Троицком и Чесменском районах.