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07:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Жилфонд» оперативно отреагировал на обращения красноярцев на горячую линию

Горячая линия прошла в департаменте городского хозяйства 19 января.

Специалисты управляющей компании «Жилфонд» провели проверки по обращениям, поступившим на прямую линию по вопросам теплоснабжения многоквартирных жилых домов Красноярска в период низких температур.

Напомним, горячая линия прошла в департаменте городского хозяйства 19 января.

Большинство заданных красноярцами в ходе прямой телефонной линии вопросов касались недостатка тепла в отдельных квартирах или комнатах. При этом специалисты отмечают, что зачастую проблема кроется в температурных предпочтениях горожан: для кого-то комфортная температура составляет +20 градусов, а кому-то хочется, чтобы в комнатах было не менее +25.

Так, несколько жителей из одного дома по адресу пр. Металлургов, 13 пожаловались на холод в квартирах. На следующий день специалисты Городской управляющей компании выехали по адресу и провели замеры нагревательных приборов в помещении.

«При настройке внутридомовой системы отопления, управляющие организации обязаны руководствоваться нормативными документами. В частности, постановлением № 354, согласно которому температура воздуха в квартире должна быть от +18. Что касается данного адреса, то при температуре на улице -10 градусов, температура в комнатах составляла +24 — +27 градусов», — пояснил технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин по результатам замеров, сделанных специалистами управляющей компании.

Аналогичный запрос поступил от красноярца из дома по адресу ул. Ленина, 26 в Центральном районе. Пенсионерка пожаловалась на холод в комнате и теплые стояки в подъезде. Специалисты ГУК «Жилфонд», совместно с представителями администрации района побывали в доме и произвели замеры температуры воздуха в помещении. По результатам проверки подъездное отопление функционирует без перебоев, а температура в квартире соответствует нормам — +22 градуса.

Еще один звонок поступил от жителя дома № 24 по улице Партизана Железняка. Он так же жаловался на низкую температуру воздуха в квартире.

«Чтобы улучшить теплоснабжение в этом доме персонал управляющей компании совместно с работниками ресурсоснабжающей организации произвел перерасчет диаметра регулирующего устройства, после чего было принято решение об установке другого устройства с большим диаметром. В результате температура в жилых помещениях нормализовалась», — заключил Константин Бородин.

Номера телефонов отделов технического надзора за состоянием жилищного фонда:

Железнодорожный и Центральный районы: 273−08−49. Ленинский район: 273−00−44, 273−00−57, 273−00−55. Кировский район: 275−17−46, 275−17−47. Свердловский район: 261−03−55. Советский район: 274−89−16. Октябрьский район: 274−43−37, 274−43−39.

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