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07:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области за год родились 153 Татьяны

В Иркутской области в 2016 году зарегистрировано рождение 17 219 девочек, 153 из них носят имя Татьяна.

С начала 2017 года этим именем пока названы четыре девочки, сообщает 25 января, в Татьянин день, пресс-служба ЗАГС по региону.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами, популярность имени Татьяна падает. Для сравнения, 10 лет назад, в 2006 году, в регионе зарегистрировали почти в два раза больше девочек с этим именем — тогда родилось 270 Татьян, а в 2000 году — 460. В общей сложности с 2000 по 2016 годы зарегистрировано рождение 4 775 Татьян.

Самым популярным женским именем за последние 16 лет является Анастасия, лишь в 2013 и 2014 годах большей популярностью пользовалось имя Дарья. А в прошлом году самым популярным именем стало имя София, им названы 774 девочки, еще 435 девочек носят имя Софья, на втором месте — Виктория (695), затем — Дарья (680) и Анастасия (674).

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