В больницы края в этом году отправятся работать 136 молодых врачей
ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. В 2017 году в пермском медуниверситете завершат обучение 136
ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. В 2017 году в пермском медуниверситете завершат обучение 136
По информации краевого минздрава, после завершения обучения молодые врачи отправятся на работу в медучреждения Прикамья.
В целом в вузе по целевому набору сейчас обучаются 782 человека. Всем им в период обучения гарантированы меры социальной поддержки в виде денежных выплат: студентам — 1600 рублей в месяц, а интернам и ординаторам — по 5500 рублей в месяц.
В этом году на выплату стипендий
На сегодняшний день в минздрав России уже направлена заявка на 338 бюджетных мест в ПГМУ на 2017 год, из них 208 мест по программам специалитета и 130 — по программам ординатуры.
Губернатор Виктор Басаргин тему привлечения кадров в медицину Прикамья затронул на недавней встрече с и.о. министра здравоохранения края Вадимом Плотниковым. По словам главы региона, решение кадрового вопроса в медицинской отрасли — ключевая задача для краевого минздрава. Она будет решаться в рамках «перезагрузки».
Напомним, в Прикамье продолжается реализация масштабной административной реформы, инициированной губернатором.