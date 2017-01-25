Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
10«Бегущий огонь»
07:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В больницы края в этом году отправятся работать 136 молодых врачей

ПЕРМЬ, 25 января, РИА ФедералПресс. В 2017 году в пермском медуниверситете завершат обучение 136 студентов-целевиков.

По информации краевого минздрава, после завершения обучения молодые врачи отправятся на работу в медучреждения Прикамья.

В целом в вузе по целевому набору сейчас обучаются 782 человека. Всем им в период обучения гарантированы меры социальной поддержки в виде денежных выплат: студентам — 1600 рублей в месяц, а интернам и ординаторам — по 5500 рублей в месяц.

В этом году на выплату стипендий студентам-целевикам в краевом бюджете предусмотрено 20,9 млн рублей.

На сегодняшний день в минздрав России уже направлена заявка на 338 бюджетных мест в ПГМУ на 2017 год, из них 208 мест по программам специалитета и 130 — по программам ординатуры.

Губернатор Виктор Басаргин тему привлечения кадров в медицину Прикамья затронул на недавней встрече с и.о. министра здравоохранения края Вадимом Плотниковым. По словам главы региона, решение кадрового вопроса в медицинской отрасли — ключевая задача для краевого минздрава. Она будет решаться в рамках «перезагрузки».

Напомним, в Прикамье продолжается реализация масштабной административной реформы, инициированной губернатором.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В больницы края в этом году отправятся работать 136 молодых врачей
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
89-й Оскар готовится стать «раем» для «Ла-ла-ленда»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла России сотрудниками ФБР
Законопроект о домашних побоях пройдет второе чтение
Роскосмос отзовет двигатели «Протон-М» для проверки
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь