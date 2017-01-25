В больницы края в этом году отправятся работать 136 молодых врачей

По информации краевого минздрава, после завершения обучения молодые врачи отправятся на работу в медучреждения Прикамья.

В целом в вузе по целевому набору сейчас обучаются 782 человека. Всем им в период обучения гарантированы меры социальной поддержки в виде денежных выплат: студентам — 1600 рублей в месяц, а интернам и ординаторам — по 5500 рублей в месяц.

В этом году на выплату стипендий студентам-целевикам в краевом бюджете предусмотрено 20,9 млн рублей.

На сегодняшний день в минздрав России уже направлена заявка на 338 бюджетных мест в ПГМУ на 2017 год, из них 208 мест по программам специалитета и 130 — по программам ординатуры.

Губернатор Виктор Басаргин тему привлечения кадров в медицину Прикамья затронул на недавней встрече с и.о. министра здравоохранения края Вадимом Плотниковым. По словам главы региона, решение кадрового вопроса в медицинской отрасли — ключевая задача для краевого минздрава. Она будет решаться в рамках «перезагрузки».

Напомним, в Прикамье продолжается реализация масштабной административной реформы, инициированной губернатором.