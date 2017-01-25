В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица
В среду, 25 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
В среду, 25 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура воздуха ночью −8…−13 градусов, днем −3…−8 градусов.
В Моршине ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −2…−4 градуса.
В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −3…−5 градусов.
В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −10…−12 градусов, днем −4…−6 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер
В Ялте ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью и днем −1…−3 градуса.