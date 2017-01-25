Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Кремль ответил на сообщения об отдыхе губернатора в Дубае
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Известного актера застрелили во время съемок музыкального клипа
Cотрудники водоканала утонули в резервуаре
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
07:34 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица

В среду, 25 января в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −3…−5 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометеорологического центра.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью −1…−8 градусов, днем 0…-6 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура воздуха ночью −8…−13 градусов, днем −3…−8 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −2…−4 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −3…−5 градусов, днем −3…−5 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой снег, температура ночью −10…−12 градусов, днем −4…−6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −2…−8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/сек. Температура воздуха ночью −1…−7 градусов, днем 1…-5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7−12 м/сек. Температура воздуха ночью и днем −1…−6 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью и днем −1…−3 градуса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В среду в Украине будет небольшой снег, местами гололедица
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
Панама приостановила расследование «панамских документов»
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь