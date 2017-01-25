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07:47 (мск), источник: Вести Приморье

Снег пойдет в ночь на пятницу во Владивостоке

В ночь на пятницу, 27 января, циклон, активно углубляясь, пройдёт над Приморьем, снег распространится на большую часть территории края.

Источник: Вести Приморье

Больше суток юг Дальневосточного региона находился во власти отрога сибирского антициклона, в Приморье установилась малооблачная умеренно морозная погода. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Примпогода», в прошедшие сутки фон температуры воздуха повысился на 3−6 градусов и приблизился к средним климатическим значениям. Днём на большей части края температура воздуха колебалась от -3 °C на юге (включая побережье), и до -14 °C в горных районах. Ночью подморозило, в южной половине −13…−25 °C, а в центральных районах до -34 °C. В краевом центре ветер к вечеру ослабел, воздух прогрелся до -9 °C, а к утру столбик термометра опустился до -13 °C, что теплее предыдущей ночи уже на 4 градуса.

Сегодня, 25 января, в Приморье солнечно. Ветер слабый. Продолжается активный прогрев воздуха, по сравнению с предыдущим днём будет на 3−5 градусов теплее. Во Владивостоке солнечно, во второй половине дня столбик термометра достигнет −4…−7 °C.

Ночью погодные условия в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков. Температура воздуха останется на уровне предыдущей ночи.

Днём в четверг, 26 января, характер погоды в регионе изменится. Антициклон переместится на юг Японского моря, а с запада, с районов Монголии к Приморью приблизится вытянутая с севера на юг, от Амурской области и до северо-восточных провинций Китая, циклоническая система.

Завтра днём облачность тёплых фронтальных разделов накроет западные районы края, местами пойдёт снег. Фон температуры воздуха повысится, на юге −3…+2 °C, в континентальных районах −5…−10 °C.

Во Владивостоке ночью без осадков. Днём увеличение облачности, вечером возможен небольшой снег. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха ночью −9…−11 °C, днём 0…-3 °C.

В ночь на пятницу, 27 января, циклон, активно углубляясь, пройдёт над Приморьем, снег распространится на большую часть территории. Днём вихрь выйдет на север Японского моря, в южных районах края снег прекратится. Усилится северный ветер.

Во Владивостоке снег ожидается в ночь на пятницу. Температура воздуха −6…−8 °C. Днём без осадков. Сильный северный ветер. Температура воздуха −5…−7 °C.

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