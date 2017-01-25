В колониях Иркутской области появится специалист по работе с верующими

Новая должность введена в штатное расписание в соответствии с постановлением правительства РФ, сообщает 25 января 2017 года пресс-служба ведомства. Основными обязанностями станут контроль за тюремным служением в местах лишения свободы, защита права на свободу совести и религиозного исповедания лиц различных вероисповеданий, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Сейчас Евгений Старцев проходит 1,5-месячное обучение по программе профессиональной переподготовки на высших академических курсах при Академии ФСИН России в Рязани.

Протоиерей Евгений Старцев является настоятелем иркутского Харлампиевского храма, а также совершает окормление православных приходов при исправительных колониях № 3 (Иркутск) и № 4 (Плишкино Иркутского района), входит в состав общественного совета при ГУФСИН России по Иркутской области. На протяжении многих лет протоиерей Евгений Старцев участвует в духовно-нравственном воспитании осужденных, оказывает помощь при оформлении и благоустройстве храмов, часовен и молельных комнат в исправительных учреждениях и следственных изоляторах области. При его поддержке в колониях регулярно проводятся религиозные и культурно-массовые мероприятия, приуроченные к христианским праздникам.

Отметим, что самым распространенным вероисповеданием среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области, является православие, его исповедуют 35% граждан. 3% осужденных исповедуют ислам, 2,8% — буддизм, 1,3% осужденных являются протестантами, 0,08% — иудеями. Не считают себя религиозными 55% осужденных.