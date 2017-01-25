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07:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирском метро установили информационное табло

Новшество поможет слабослышащим людям.

В Новосибирском метрополитене многие пассажиры заметили, что во всех вагонах одного из подвижных составов, работающих на линии, установили электронные табло. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники метрополитена сделали это для того, чтобы повысить культуру обслуживания маломобильных пассажиров. Теперь слабослышащие люди смогут ориентироваться с помощью «бегущей строки», которая дает всю необходимую информацию, которую объявляют аудиально. Жители города хорошо отнеслись к новшеству. В дальнейшем в вагонах продолжат устанавливать табло.

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