Снято ограничение движения на трассе Р-336 в Оренбургской области

Снято временное ограничение движения для всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург — Орск — Шильда — дорога вновь доступна для проезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 7.30 местного времени (5.30 мск) 25 января снято временное ограничение движения всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург — Орск — Шильда с 170 по 260 км», — говорится в сообщении.