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08:03 (мск), источник: dostup1.ru

Снято ограничение движения на трассе Р-336 в Оренбургской области

Напомним, что ограничение движения вводилось вечером 24 января из-за непогоды.

Снято временное ограничение движения для всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург — Орск — Шильда — дорога вновь доступна для проезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 7.30 местного времени (5.30 мск) 25 января снято временное ограничение движения всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург — Орск — Шильда с 170 по 260 км», — говорится в сообщении.

Напомним, что ограничение вводилось с 18.30 24 января 2017 года из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости.

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